сегодня, 15:47
Мантуров заявил о росте цен на важные продукты в крупных сетях на 2,5%
В 2025 году средние темпы роста цен на социально значимые продукты питания в крупных российских сетях составил порядка 2,4-2,5 процента.
«В рамках борьбы с инфляцией федеральные сети демпфировали цены и, если говорить по основным показателям, рост у федеральных сетей по основным социально значимым продуктам составил 2,4-2,5 процента. Это говорит о том, что рост цен по сравнению в целом с продовольственной инфляцией у крупных федеральных сетей существенно меньше», — заявил он.
По словам первого вице-премьера, это влияет на снижение инфляции в целом.
«Поэтому мы продолжаем эту работу с федеральными сетями, с региональными, это касается и онлайн торговли», — добавил он.
К 23 декабря, согласно данным Министерства экономического развития (Минэка), годовая инфляция в России замедлилась до 5,98 процента. Недельный прирост ведомство оценило в 0,2 процента. В продовольственном сегменте инфляция оказалась выше и составила 0,27 процента в том числе за счет более стремительного роста цен на плодоовощную продукцию (плюс 2,28 процента). Остальные продукты питания за это время подорожали в среднем на 0,09 процента, — пишет Lenta.ru.
По итогам года инфляция составит порядка 6 процентов, отмечал вице-премьер Александр Новак. Это почти в полтора раза выше целевого значения, установленного руководством Центробанка. Это обстоятельство вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями населения не позволило совету директоров регулятора перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. По итогам декабрьского заседания ключевую ставку понизили на 50 базисных пунктов, до 16 процентов годовых.
