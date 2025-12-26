Все новости
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Общество
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Охранника оштрафовали за две экстремистские татуировки
Происшествия
Липчане заняли в микрофинансовых организациях более 570 миллионов рублей
Экономика
Статистика: в ноябре дорожали овощи, дешевел сахар
Экономика
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Происшествия
33-летнюю липчанку обманули при покупке икры через интернет
Происшествия
За декабрь в Липецкой области утонули пять человек
Происшествия
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика Павла Соколова
Происшествия
Ольга Митрохина привезла подарки для пациентов детской больницы
Общество
В России
69
сегодня, 15:47

Мантуров заявил о росте цен на важные продукты в крупных сетях на 2,5%

В 2025 году средние темпы роста цен на социально значимые продукты питания в крупных российских сетях составил порядка 2,4-2,5 процента.

Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что рост цен на социально значимые товары в крупных торговых сетях значительно ниже уровня продовольственной инфляции, — передает ТАСС.

«В рамках борьбы с инфляцией федеральные сети демпфировали цены и, если говорить по основным показателям, рост у федеральных сетей по основным социально значимым продуктам составил 2,4-2,5 процента. Это говорит о том, что рост цен по сравнению в целом с продовольственной инфляцией у крупных федеральных сетей существенно меньше», — заявил он.

По словам первого вице-премьера, это влияет на снижение инфляции в целом.

«Поэтому мы продолжаем эту работу с федеральными сетями, с региональными, это касается и онлайн торговли», — добавил он.

К 23 декабря, согласно данным Министерства экономического развития (Минэка), годовая инфляция в России замедлилась до 5,98 процента. Недельный прирост ведомство оценило в 0,2 процента. В продовольственном сегменте инфляция оказалась выше и составила 0,27 процента в том числе за счет более стремительного роста цен на плодоовощную продукцию (плюс 2,28 процента). Остальные продукты питания за это время подорожали в среднем на 0,09 процента, — пишет Lenta.ru.

По итогам года инфляция составит порядка 6 процентов, отмечал вице-премьер Александр Новак. Это почти в полтора раза выше целевого значения, установленного руководством Центробанка. Это обстоятельство вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями населения не позволило совету директоров регулятора перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. По итогам декабрьского заседания ключевую ставку понизили на 50 базисных пунктов, до 16 процентов годовых.
продукты
цены
экономика
