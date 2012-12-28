«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
На таджикско-афганской границе в результате столкновений есть погибшие
Вооруженное столкновение произошло между террористами, проникшими в ночь на 24 декабря на территорию Таджикистана из Афганистана, и таджикскими пограничниками, есть погибшие.
«В ходе вооруженного столкновения и предотвращения этого террористического акта погибли двое военнослужащих пограничного корпуса Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан», — говорится в сообщении госкомитета.
Инцидент произошел 23 декабря в 23:30 (21:30 мск). Уточняется, что террористы не подчинились приказу таджикских пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление.
«В результате боевой операции все трое террористов были нейтрализованы», — рассказали в госкомитете.
Пограничный корпус Госкомитета национальной безопасности Таджикистана надеется, что руководство правительства талибов примет дополнительные меры по обеспечению безопасности на границе с республикой.
Уточняется, что в настоящее время ситуация на таджикско-афганской границе спокойная.
