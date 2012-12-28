Все новости
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
При минус 18 градусах на площади Героев укладывают облицовку мемориала
Общество
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Общество
«Айфон купи»: 20-летний липчанин перевёл продавцу-мошеннику 170 долларов
Происшествия
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Общество
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Лучшие профессионалы НЛМК получили награды
НЛМК Live
Грузовик «Скания» сгорел в Лебедянском районе
Происшествия
В мире
44
52 минуты назад

На таджикско-афганской границе в результате столкновений есть погибшие

Вооруженное столкновение произошло между террористами, проникшими в ночь на 24 декабря на территорию Таджикистана из Афганистана, и таджикскими пограничниками, есть погибшие.

На таджикско-афганской границе произошло вооруженное столкновение, есть погибшие, — пишут «Известия» со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

«В ходе вооруженного столкновения и предотвращения этого террористического акта погибли двое военнослужащих пограничного корпуса Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан», — говорится в сообщении госкомитета.

Инцидент произошел 23 декабря в 23:30 (21:30 мск). Уточняется, что террористы не подчинились приказу таджикских пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление.

«В результате боевой операции все трое террористов были нейтрализованы», — рассказали в госкомитете.

Пограничный корпус Госкомитета национальной безопасности Таджикистана надеется, что руководство правительства талибов примет дополнительные меры по обеспечению безопасности на границе с республикой.

Уточняется, что в настоящее время ситуация на таджикско-афганской границе спокойная.
Таджикистан
Афганистан
граница
