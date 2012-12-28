Все новости
Происшествия
511
38 минут назад

Ночью над областью сбиты три беспилотника

Красный уровень отменен, но желтый еще действует.

Три беспилотника самолетного типа уничтожены ночью над Липецкой областью, сообщает Минобороны РФ. 

Всего за ночь над 10 регионами страны сбиты 172 БПЛА. 19 из них сбиты над соседними с Липецкой Курской, Орловской и Тульскими областями.

Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» вводилсяв Липецкой области с девяти вечера до половины восьмого утра. 

 Сейчас на территории региона действует желтый уровень «Воздушная опасность».

воздушная тревога
БПЛА
