После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Сегодня в Липецке: прямая линия мэра, липчане чаще будут встречать Новый год на работе, чем в гостях
Через «Госуслуги» на жителя Ельца оформили микрокредиты: электронный след привел в Амурскую область
Происшествия
511
38 минут назад
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Красный уровень отменен, но желтый еще действует.
Всего за ночь над 10 регионами страны сбиты 172 БПЛА. 19 из них сбиты над соседними с Липецкой Курской, Орловской и Тульскими областями.
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» вводилсяв Липецкой области с девяти вечера до половины восьмого утра.
Сейчас на территории региона действует желтый уровень «Воздушная опасность».
0
0
1
0
0
Комментарии