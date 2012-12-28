В Липецкой области практически завершилась заготовка ёлок к Новому году

На незаконной рубке пока никто не попался.

В лесхозах Липецкой области практически завершилась рубка сосен к Новому году — она продолжится ещё день-два. Дело в том, что спрос на ёлки уже падает — многие стараются украшать дом заблаговременно и покупают сосны в первые дни работы ёлочных базаров.Как рассказал GOROD48 первый заместитель министра лесного хозяйства Николай Есипов, в этом году в регионе заготовлено 12,5 тысячи новогодних деревьев. Больше всего сосен срубили в Добровском и Тербунском лесхозах — в каждом больше двух тысяч деревьев.На незаконной рубке сосен в Липецкой области пока никто не попался. С 1 по 31 декабря в Липецкой области введено усиленное патрулирование лесов: лесные инспекторы дежурят совместно с полицейскими. Браконьеров пугают огромные штрафы до полумиллиона рублей и уголовная ответственность.«За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статье 8.28 КоАП РФ и статье 260 УК РФ. Кроме того, нарушители обязаны возместить ущерб государству, причиненный уничтожением зелёных насаждений», — добавляют в пресс-службе областной прокуратуры.