«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Общество
178
53 минуты назад
1
В Липецкой области практически завершилась заготовка ёлок к Новому году
На незаконной рубке пока никто не попался.
Как рассказал GOROD48 первый заместитель министра лесного хозяйства Николай Есипов, в этом году в регионе заготовлено 12,5 тысячи новогодних деревьев. Больше всего сосен срубили в Добровском и Тербунском лесхозах — в каждом больше двух тысяч деревьев.
На незаконной рубке сосен в Липецкой области пока никто не попался. С 1 по 31 декабря в Липецкой области введено усиленное патрулирование лесов: лесные инспекторы дежурят совместно с полицейскими. Браконьеров пугают огромные штрафы до полумиллиона рублей и уголовная ответственность.
«За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статье 8.28 КоАП РФ и статье 260 УК РФ. Кроме того, нарушители обязаны возместить ущерб государству, причиненный уничтожением зелёных насаждений», — добавляют в пресс-службе областной прокуратуры.
0
1
0
0
2
Комментарии (1)