В России
60
35 минут назад
Услуги стоматологов могут подорожать в 2026 году на 50-100%
Посещение стоматолога в ближайшем будущем станет для россиян значительно дороже.
«Мы ожидаем повышения цен в стоматологических клиниках и уже постепенно к этому готовим своих пациентов. Это связано и с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%», — отметила специалист.
По её прогнозу, цены могут вырасти по меньшей мере на 20—50%, а на некоторые услуги — на 100%.
При этом зарплаты самих специалистов вряд ли изменятся, — добавила Балакирева.
«Мы будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги», — пояснила она.
