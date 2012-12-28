Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
сегодня, 16:15
Липчанин отсудил за зависающий смартфон 321 000 рублей
Сам смартфон стоил 34,8 тысячи рублей.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, продавец провёл диагностику и прошивку смартфона, но дефекты вновь стали проявляться, и покупатель повторно сдал товар продавцу на диагностику. Но во второй раз тот уже не обнаружил в товаре неисправности, при этом дефекты продолжали проявляться.
Тогда покупатель обратился в суд с требованием о расторжении договора купли-продажи.
Проведенной судебной экспертизой было установлено, что после гарантийного ремонта смартфона недостаток в виде сбоя подключения сети (невидимость сим-карты) проявлялся вновь.
Судом в пользу потребителя присуждены не только деньги за смартфон, но и неустойка в 157,9 тысячи рублей за нарушение продавцом срока удовлетворения требований потребителя, компенсация морального вреда в 5 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя и судебной экспертизы — 24,5 тысячи рублей, а также штраф в 98,8 тысячи рублей за неудовлетворение продавцом в добровольном порядке требований потребителя. Всего в пользу потребителя взыскано 321 тысяча рублей.
