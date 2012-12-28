Все новости
Общество
316
сегодня, 16:15
3

Липчанин отсудил за зависающий смартфон 321 000 рублей

Сам смартфон стоил 34,8 тысячи рублей.

Советский районный суд взыскал в пользу липчанина с интернет-магазина «Озон» 321 000 рублей за смартфон. В период действия гарантии телефон зависал при работе в приложениях и терял связь с сим-картами. Причём сам смартфон стоил 34,8 тысячи рублей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, продавец провёл диагностику и прошивку смартфона, но дефекты вновь стали проявляться, и покупатель повторно сдал товар продавцу на диагностику. Но во второй раз тот уже не обнаружил в товаре неисправности, при этом дефекты продолжали проявляться.

Тогда покупатель обратился в суд с требованием о расторжении договора купли-продажи.

Проведенной судебной экспертизой было установлено, что после гарантийного ремонта смартфона недостаток в виде сбоя подключения сети (невидимость сим-карты) проявлялся вновь.

Судом в пользу потребителя присуждены не только деньги за смартфон, но и неустойка в 157,9 тысячи рублей за нарушение продавцом срока удовлетворения требований потребителя, компенсация морального вреда в 5 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя и судебной экспертизы — 24,5 тысячи рублей, а также штраф в 98,8 тысячи рублей за неудовлетворение продавцом в добровольном порядке требований потребителя. Всего в пользу потребителя взыскано 321 тысяча рублей.
права потребителей
1
0
0
3
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Человек
24 минуты назад
Как бы сказал известрый киношный герой " это смартфон , у кого надо смартфон". Решение противоречит законодательству. Неустойка не может превышать сумму договора ( в данном случае это стоимость смартфона). Суды применяют понятия разумности и справедливости. Штраф выплачивается потребителю в размере 50 процентов от суммы присужденной потребителю.
Ответить
Ант
51 минуту назад
Штраф в 98,8 тысячи рублей покупателю не отдадут. Сумма отсуженного завышена.
Ответить
Гость
55 минут назад
И работать не надо
Ответить
