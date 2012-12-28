Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
Читать все
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора
Общество
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Происшествия
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пожар в гостинице, коммунальные сталактиты и судебная тяжба с «Экоптицей»
Общество
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
Читать все
Общество
486
сегодня, 07:00
5

Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»

Нас ждут премьера в театре, возобновление работы катка и открытие выставки в честь 100-летия знаменитого художника.

Морозы уходят?

В Липецке прямо теплынь по сравнению с последними днями, сегодня столбик термометра опустится «всего» от -10 до -12 градусов. Продолжается бесснежная неделя, осадков вновь не предвидится.

IMG_4099.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Вермишева, 22а, 23а, 23б;
- ул. Гагарина, 108, 110, 145;
- ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
- ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17;
- ул. К. Маркса, 2, 5, 3, 25, 27, 30, 31, 31/2, 31 стр.1, вл.9;
- ул. Москаленко, 1;
- ул. Первомайская, 2;
- ул. Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52
- ул. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;
- ул. Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19;
- пл. Петра Великого, 3;
- пл. Революции, 9, 10.

IMG_4232.jpg

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Варшавская;
- ул. Добровская;
- ул. Железногорская;
- ул. И.С. Бурлакова, 32, 34;
- ул. Олимпийская, 11, 17б, 46;
- ул. Патриотическая;
- ул. Писарева Д., 55;
- ул. П.П. Постышева 49;
- ул. Р. Зорге.

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

Пробки

Заторы по пятницам – давно притча во языцех. Поэтому сегодня, как никогда, пригодится приложения.


100-летие художника

В 16:00 в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) состоится открытие выставки, посвященной 100-летнему юбилею художника Василия Шевченко (12+).

Художник родился в 1926 году в селе Колыбелка Воронежской губернии, с 1950-х жил в Липецкой области вплоть до своей смерти в 1997 году. Писал в основном пейзажи, его творчество иногда называли наивным, но пастораль у Шевченко – не только простота, но и лирическое переосмысление.

Выставка будет работать по 5 апреля ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника.

034d0d02-6149-41d6-a9c8-f52e7a5152b6.jpg

Картина Шевченко

На заметку филателистам. На открытии выставки пройдёт церемония гашения художественного конверта в честь 100-летия российского художника Василия Ивановича Шевченко (6+).

На конверте представлена картина «К весне», созданная в 1985 году, а приобрести его можно в центральном почтовом отделении Липецка по адресу: ул. Зегеля, 2. Участники сегодняшнего мероприятия станут обладателями эксклюзивного экземпляра в свою коллекцию.

«Обломов»

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н, Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает на премьеру спектакля «Обломов» (12+).

MGd6VdvTVtif-A2wLKm0Gp_3RyLHlef4GAcK8psOYmIa7meOEOQ95YSE4gowQjdNOPmNXD9Gfm0oel7LIl9KHlfH.jpg

Великая философия созерцания или трагедия упущенного времени? Повод задуматься о своем «халате» под сенью классического текста.

Концерт

В 17:30 а актовом зале детской музыкальной школы №10 (ул. Мичурина, 30) состоится концерт «Детский альбом» (6+).

DSC_2751.JPG

Игорь Карпий в мюзикле Липецкой филармонии "Левша". Правда, сегодня будет блистать другими талантами. 

Сыграет на фортепиано знаменитый липецкий музыкант и актёр Игорь Карпий, которого поддержит мастерица художественного слова Юлия Моисеенко.

На «Соколе» вновь откроют каток

Приостанавливавший свою работе каток на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) с сегодняшнего дня вновь начнёт принимать посетителей (6+).

MCNVsqcI2DU0OgWNZjZE0V-nKwpJ7idkAbbJ1i6tTiPp6FaOcQWjPafvnlrnBTnxnOj-SQDI8h66cXKsQN2CIHI6.jpg

Фото vk.com/sksokol48

Каток будет работать в будние дни: с 17:00 до 21:00, а в выходные с 12:00 до 22:00.

Святыня

В Христорождественский кафедральный собор Липецка (пл. Соборная, 4) прибыл ковчег с поясом Пресвятой Богородицы (0+).

o7eS0JJYjdBZnpxbaQcTH_ah0ReCxU3th3rpN2raryISWOiMxZUUNlWjjy0a2cpggV1BTDInfr1RJ18NgtBNrRxy.jpg

Здесь и вверху фото vk.com/sobor48

Сегодня в 8:00 состоится общая молитва. Святыня пробудет в соборе до 8 февраля, двери для поклонения открыты ежедневно с 7:00 до 19:00 без перерыва.

Выбрать профессию

В 13:00 во дворце культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 3) пройдёт ток-шоу для молодёжи «Профи» (12+).

Гостей ждёт разговор о наиболее востребованных сегодня профессиях. На встречу придут представители этих специальностей, которые ответят на любые, подчас – самые неожиданные, вопросы.

IMGP373213.jpg

Что-то подсказывает, что специальности будут рекомендовать исключительно рабочие. А вот труд чиновника на такой встрече вряд ли порекомендуют. Неужели, он не так востребован?

Вход свободный.

Зарплата в конвертах

42% экономически активных липчан не согласятся на работу с «серой» зарплатой или неофициальным устройством, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Однако на такие схемы согласны пойти 30% опрошенных, что тоже немало. 25% затруднились с ответом.

Среди мужчин доля тех, кто согласится работать неофициально ещё выше – 40%.

DSC_51931.jpg

Сервис по поиску работы отмечает, что максимальный уровень поддержки «серых» схем трудоустройства отмечали в 2009 году, когда согласие высказывали 60% прошенных, затем в течение 2010-х годов уровень поддержки колебался в пределах 35—48%.

Дорогие липчане! Очередная рабочая неделя на исходе, впереди выходные. Но и оставшаяся часть недели подарит нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за событиями просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
24 минуты назад
Начали выходить на пенсию с "серой зарплатой"!!!
Ответить
Студент
18 минут назад
А будет ли вообще пенсия.Денег нет,но вы держитесь.
Ответить
Как связаны
26 минут назад
Безбожники и зарплата в конвертах?
Ответить
Наталья
30 минут назад
А почему безбожники? Не понятно оглавление статьи.работодатель ставит такие условия,не хочет платить налоги!!! Поэтому выбора нет,когда нужна работа и зарплата!;! Сама была в такой шкуре!!!все зависит от работодателя! Хочешь ты,не хочешь,никто тебя не спрашивает!
Ответить
Это
44 минуты назад
Какой год 20009?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить