Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»

Нас ждут премьера в театре, возобновление работы катка и открытие выставки в честь 100-летия знаменитого художника.

В Липецке прямо теплынь по сравнению с последними днями, сегодня столбик термометра опустится «всего» от -10 до -12 градусов. Продолжается бесснежная неделя, осадков вновь не предвидится.









- пл. Революции, 9, 10.









- ул. Р. Зорге.









Выставка будет работать по 5 апреля ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника.









Картина Шевченко

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н, Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает на премьеру спектакля «Обломов» (12+).









В 17:30 а актовом зале детской музыкальной школы №10 (ул. Мичурина, 30) состоится концерт «Детский альбом» (6+).









Игорь Карпий в мюзикле Липецкой филармонии "Левша". Правда, сегодня будет блистать другими талантами.

Приостанавливавший свою работе каток на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) с сегодняшнего дня вновь начнёт принимать посетителей (6+).









Фото vk.com/sksokol48

Гостей ждёт разговор о наиболее востребованных сегодня профессиях. На встречу придут представители этих специальностей, которые ответят на любые, подчас – самые неожиданные, вопросы.









Среди мужчин доля тех, кто согласится работать неофициально ещё выше – 40%.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Вермишева, 22а, 23а, 23б;- ул. Гагарина, 108, 110, 145;- ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;- ул. Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;- ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17;- ул. К. Маркса, 2, 5, 3, 25, 27, 30, 31, 31/2, 31 стр.1, вл.9;- ул. Москаленко, 1;- ул. Первомайская, 2;- ул. Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52- ул. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;- ул. Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19;- пл. Петра Великого, 3;С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Варшавская;- ул. Добровская;- ул. Железногорская;- ул. И.С. Бурлакова, 32, 34;- ул. Олимпийская, 11, 17б, 46;- ул. Патриотическая;- ул. Писарева Д., 55;- ул. П.П. Постышева 49;Заторы по пятницам – давно притча во языцех. Поэтому сегодня, как никогда, пригодится приложения.В 16:00 в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) состоится открытие выставки, посвященной 100-летнему юбилею художника Василия ШевченкоХудожник родился в 1926 году в селе Колыбелка Воронежской губернии, с 1950-х жил в Липецкой области вплоть до своей смерти в 1997 году. Писал в основном пейзажи, его творчество иногда называли наивным, но пастораль у Шевченко – не только простота, но и лирическое переосмысление.На открытии выставки пройдёт церемония гашения художественного конверта в честь 100-летия российского художника Василия Ивановича Шевченко (6+).На конверте представлена картина «К весне», созданная в 1985 году, а приобрести его можно в центральном почтовом отделении Липецка по адресу: ул. Зегеля, 2. Участники сегодняшнего мероприятия станут обладателями эксклюзивного экземпляра в свою коллекцию.Великая философия созерцания или трагедия упущенного времени? Повод задуматься о своем «халате» под сенью классического текста.Сыграет на фортепиано знаменитый липецкий музыкант и актёр Игорь Карпий, которого поддержит мастерица художественного слова Юлия Моисеенко.Каток будет работать в будние дни: с 17:00 до 21:00, а в выходные с 12:00 до 22:00.В Христорождественский кафедральный собор Липецка (пл. Соборная, 4) прибыл ковчег с поясом Пресвятой БогородицыСегодня в 8:00 состоится общая молитва. Святыня пробудет в соборе до 8 февраля, двери для поклонения открыты ежедневно с 7:00 до 19:00 без перерыва.В 13:00 во дворце культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 3) пройдёт ток-шоу для молодёжи «Профи»Что-то подсказывает, что специальности будут рекомендовать исключительно рабочие. А вот труд чиновника на такой встрече вряд ли порекомендуют. Неужели, он не так востребован?Вход свободный.42% экономически активных липчан не согласятся на работу с «серой» зарплатой или неофициальным устройством, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Однако на такие схемы согласны пойти 30% опрошенных, что тоже немало. 25% затруднились с ответом.Сервис по поиску работы отмечает, что максимальный уровень поддержки «серых» схем трудоустройства отмечали в 2009 году, когда согласие высказывали 60% прошенных, затем в течение 2010-х годов уровень поддержки колебался в пределах 35—48%.