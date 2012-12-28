В больнице Измалковского района закрывается педиатрическое отделение

Отделение перейдет на дневную работу. На стационарное лечение детей будут направлять в Елец и Липецк.

Жители Измалковского района обратились в региональный минздрав, к главе района, главному врачу измалковской районной больницы, депутатам Липецкого областного Совета с просьбой не закрывать с 1 января 2026 года педиатрическое отделение ГУЗ «Измалковская районная больница».«Альтернативный вариант получения медицинской помощи предложен: дети в возрасте до 3-х лет вынуждены будут посещать детскую поликлинику в Липецке, которая располагается в 120 километрах от центра Измалково, дети остальной возрастной категории будут прикреплены к поликлинике в Долгоруково, расположенной в 85 километрах. Большинство родителей не имеют личного транспорта, чтобы оперативно доставить ребенка к врачу. Так же стоит отметить, что с автостанции Измалково фиксируется малое количество рейсов общественного транспорта вне зависимости от времени года», — говорится в обращении.С коллективом больницы уже встречались представители минздрава и обсуждали предстоящие изменения.В региональном минздраве не считают ситуацию критичной. Поликлиника в Измалковском районе, которая обслуживает 2 099 детей до 18 лет, продолжит работу.«Изменения в работе с 1 января коснутся педиатрического отделения ЦРБ. Оно поменяет формат с круглосуточного на дневной. Сейчас в отделении 10 коек. За год в отделении прошли лечение всего 177 детей. Причем, летом койки пустовали. Чаще все, лечили маленьких пациентов с бронхитами и ларингитами. К примеру сегодня, 22 декабря в отделении лечатся всего трое детей. С пневмонией пациентов сейчас госпитализируют в ближайшее к району инфекционное отделение в Долгоруково, а с более серьезными диагнозами в Елец и Липецк. Своего врача-педиатра в штате педиатрического отделения Измалково нет. Днем в нем дежурит врач из поликлиники, ночью только медсестры. Все 10 коек для детей в Измалково останутся в формате дневного стационара. Ребят, которым требуется круглосуточное наблюдение, будут направлять в Елецкую городскую детскую больницу (40 км от Измалково). Более сложные случаи — в Липецк, в областную детскую больницу и областную инфекционную больницу», — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального минздрава.