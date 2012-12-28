В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2

Морозы не могут пробиться в наш регион.

21 и 22 декабря Липецкая область окажется под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. 23 декабря регион будет находиться в тыловой части этого циклона, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 и 22 декабря – 0-2 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы, 23 декабря – температура будет соответствовать климатической норме.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег, ночью и утром туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градусов мороза.