Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: беспилотник влетел в квартиру, утонувший рыбак и опасная еда
Общество
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с мошенниками
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
Внимание! Красный уровень
Общество
Трое подростков в Грязях украли мопед
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Читать все
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с мошенниками
Происшествия
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
Трое подростков в Грязях украли мопед
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Внимание! Красный уровень
Общество
МЧС предупреждает о тумане
Общество
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
Читать все
Погода в Липецке
328
сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2

Морозы не могут пробиться в наш регион.

21 и 22 декабря Липецкая область окажется под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. 23 декабря регион будет находиться в тыловой части этого циклона, осадки маловероятны.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 и 22 декабря – 0-2 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы, 23 декабря – температура будет соответствовать климатической норме.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег, ночью и утром туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градусов мороза.
1
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить