Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
Общество
Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта
Спорт
«А где же чугунные перила?»
Общество
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Общество
В Липецке чествовали лучших молодых лидеров и наставников
Общество
Два ножа и 6800 украл из трех магазинов житель Донского: его нашли по отпечаткам
Происшествия
Общество
1118
сегодня, 12:59
12

В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья

В 18 точках фаст-фуда Россельхознадзор обнаружил сырье без документов.

С начала года специалисты Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям выявили в Липецке 18 точек быстрого питания, закупающих мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие мест их производства по заразным болезням животных, в том числе общим для человека и животных. А владельцы этих заведений общепита не зарегистрированы в обязательных государственных информационных системах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения выявили в точках фаст-фуда возле автовокзала и автостанций, а также у Центрального рынка, на улицах Генерала Меркулова и Зои Космодемьянской, в парке Победы. В их меню были шаурма, чебуреки, самса, хот-доги и пирожки с сосисками.

«Сырье для приготовления этих блюд поступало без документов, подтверждающих его безопасность и прослеживаемость. Употребление такой продукции создает риск пищевых отравлений и тяжелых инфекционных заболеваний», — отмечают в Россельхознадзоре.

Владельцам точек общепита были объявлены предостережения. А информация о нарушениях передана в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер.
общепит
торговля
0
1
5
1
8

Комментарии (12)

Сначала новые
Гость
15 минут назад
Предостережение... Жестко.
Злая бабка
18 минут назад
Кошмар……
Фокс
20 минут назад
Люди! Вы что, совсем стали скотом? Разве можно жрать то, что они "готовят"? Разве они сами это едят?
Sергий
29 минут назад
Закроют точку в одном месте, владелец тут же откроет другую рядом У них все "схвачено", а проверки закончатся и все пойдет по-прежнему.
Елена
30 минут назад
на остановке "Быханов сад" (со стороны Липовской) готовит "повар" разную едальню, окно открыто, пыль летит от останавливающихся автобусов,.У него все тут, в маленьком киоске, и готовка, и нарезка, без воды.Неужели власти об этом не знают???
Зимний рыбак
49 минут назад
Не будем кошмарить бизнес! Что, раньше надзорные органы не знали, из какой падали готовится вся эта кутерьма-шаурма? Может тоже там кормились, только не натурпродуктом, а наличкой?
А
50 минут назад
Иначе я никогда и не думал. Не покупаю ничего из этого лет 25.советские беляши и пирожки куда лучше были, а счас у них главное-прибыльно, а народ, что ест это дело третье.
Тётя Мотя
сегодня, 13:40
Предостережение?Серьёзно? Вот это фокус!Это как так можно работать и тебе ничего за нарушения/грубые причем/ничего не будет?Нарушения которые напрямую могут влиять на здоровье граждан.
Кухля
сегодня, 13:24
Какие " предостережения"? Закрывать и сажать их!
Шеф Повар
сегодня, 13:21
Ничего народ голодный и такие пирожки съест
