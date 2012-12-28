«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
В 18 точках фаст-фуда Россельхознадзор обнаружил сырье без документов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения выявили в точках фаст-фуда возле автовокзала и автостанций, а также у Центрального рынка, на улицах Генерала Меркулова и Зои Космодемьянской, в парке Победы. В их меню были шаурма, чебуреки, самса, хот-доги и пирожки с сосисками.
«Сырье для приготовления этих блюд поступало без документов, подтверждающих его безопасность и прослеживаемость. Употребление такой продукции создает риск пищевых отравлений и тяжелых инфекционных заболеваний», — отмечают в Россельхознадзоре.
Владельцам точек общепита были объявлены предостережения. А информация о нарушениях передана в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер.
