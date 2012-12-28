В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья

В 18 точках фаст-фуда Россельхознадзор обнаружил сырье без документов.

С начала года специалисты Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям выявили в Липецке 18 точек быстрого питания, закупающих мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие мест их производства по заразным болезням животных, в том числе общим для человека и животных. А владельцы этих заведений общепита не зарегистрированы в обязательных государственных информационных системах.Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения выявили в точках фаст-фуда возле автовокзала и автостанций, а также у Центрального рынка, на улицах Генерала Меркулова и Зои Космодемьянской, в парке Победы. В их меню были шаурма, чебуреки, самса, хот-доги и пирожки с сосисками.«Сырье для приготовления этих блюд поступало без документов, подтверждающих его безопасность и прослеживаемость. Употребление такой продукции создает риск пищевых отравлений и тяжелых инфекционных заболеваний», — отмечают в Россельхознадзоре.Владельцам точек общепита были объявлены предостережения. А информация о нарушениях передана в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер.