Общество
35 минут назад
Светофоры на перекрестке Циолковского и Космонавтов заработали
Причиной их отключения мэрия назвала капитальный ремонт в многоквартирном доме.
Мэрия Липецка сообщила, что светофоры не работали из-за отключения электроэнергии, необходимого для проведения капитального ремонта в многоэтажке на улице Циолковского.
Напомним, светофоры не работали два дня, что вызвало серьезные пробки на оживленном перекрестке.
