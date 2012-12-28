Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Перекресток Циолковского и Космонавтов встал из-за второй день неработающих светофоров
— Маршрутки прорываются как могут! — рассказали GOROD48 оказавшиеся в заторе липчане.
На перекрестке уже второй день не работают светофоры. Вчера в МБУ «Липецкгорсвет» проблему объясняли отключением электроэнергии.
— Вчера и сегодня утром на перекрестке дежурили экипажи ДПС. В настоящее время пробки нет, — сообщили нам в Госавтоинспекции.
