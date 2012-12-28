Перекресток Циолковского и Космонавтов встал из-за второй день неработающих светофоров

Сегодня утром на перекрестке улиц Циолковского и Космонавтов образовалась огромная пробка.— Маршрутки прорываются как могут! — рассказали GOROD48 оказавшиеся в заторе липчане.На перекрестке уже второй день не работают светофоры. Вчера в МБУ «Липецкгорсвет» проблему объясняли отключением электроэнергии.— Вчера и сегодня утром на перекрестке дежурили экипажи ДПС. В настоящее время пробки нет, — сообщили нам в Госавтоинспекции.