В Липецкой области до +3

Температура остается заметно выше нормы.

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием тыловой части циклона с центром над Поволжьем — ночью пройдут небольшие осадки, местами будет гололед, на дорогах гололедица. 18 и 19 декабря атмосферное давление будет расти, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят около 0 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью и днем составит от -2 до +3 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ночью на улице от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2.День 17 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 31 градус мороза.