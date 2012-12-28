Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
сегодня, 13:28
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Уже установлено, что конфликт вспыхнул из-за замечания, показавшегося одной из его сторон грубым.
— СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка инцидента в автобусе 347-го маршрута по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Уже установлены все участники конфликта. Двое молодых людей оказались совершеннолетними. Они напали на мужчину после того, как он сделал им замечание за нарушение правил проезда в общественном транспорте. Парням показалось, что замечания были сделаны в грубой форме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.
