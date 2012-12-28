Все новости
Происшествия
1252
сегодня, 13:28
3

Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет

Уже установлено, что конфликт вспыхнул из-за замечания, показавшегося одной из его сторон грубым.

13 декабря в автобусе 347-го маршрута подрались трое мужчин. Запись драки была опубликована в соцсетях с утверждением, что двое подростков набросились на взрослого мужчину, который сделал им замечание насчет распития пива и курения вейпа в общественном транспорте.

— СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка инцидента в автобусе 347-го маршрута по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Уже установлены все участники конфликта. Двое молодых людей оказались совершеннолетними. Они напали на мужчину после того, как он сделал им замечание за нарушение правил проезда в общественном транспорте. Парням показалось, что замечания были сделаны в грубой форме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.
Комментарии (3)

Алкан лтз
37 минут назад
Молоды активные совершено летние кандидаты в сво.
Где
46 минут назад
Их родители,позор?Наказать по полной.
Транспорт
сегодня, 13:43
Не место для распития алкогольных напитков и курения,замечание сделаны правильно.За драку в общественном месте наказание должно быть жёстким. Любители спиртного сидите дома и пейте.
