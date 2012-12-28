Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет

Уже установлено, что конфликт вспыхнул из-за замечания, показавшегося одной из его сторон грубым.

13 декабря в автобусе 347-го маршрута подрались трое мужчин. Запись драки была опубликована в соцсетях с утверждением, что двое подростков набросились на взрослого мужчину, который сделал им замечание насчет распития пива и курения вейпа в общественном транспорте.— СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка инцидента в автобусе 347-го маршрута по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Уже установлены все участники конфликта. Двое молодых людей оказались совершеннолетними. Они напали на мужчину после того, как он сделал им замечание за нарушение правил проезда в общественном транспорте. Парням показалось, что замечания были сделаны в грубой форме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.