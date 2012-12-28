Все новости
Общество
252
49 минут назад

Новогодний Липецк в 50 фото

В городе включили праздничную иллюминацию. Наш фотокорреспондент зафиксировал, каким город встретит 2026-й год.

15 декабря в Липецке включили новогоднюю иллюминацию, монтаж которой начался еще в середине декабря. Вчера, накануне оттепели, еще шел снег и нашему фотокорреспонденту Алексею Власову удалось зафиксировать на улицах города настоящее новогоднее настроение.

Сияющим Липецк пробудет до 1 февраля.

IMG_0008.jpg

Свою атмосферу в праздник добавляют светящиеся гирляндами окна

IMG_9263.jpg

IMG_9268.jpg

Парк «Сказка» оправдывает свое название

IMG_9280.jpg

IMG_9283.jpg

IMG_9300.jpg

Зимние фонтаны на улице Ленина

IMG_9314.jpg

IMG_9332.jpg

IMG_9363.jpg

IMG_9393.jpg

IMG_9412.jpg

IMG_9430.jpg

Городские пейзажи достойны кисти Сорокина

IMG_9441.jpg

IMG_9461.jpg

IMG_9475-3.jpg

IMG_9483.jpg

IMG_9498.jpg

Каскадные фонтаны, как мост между сияющими зонами в центре города

IMG_9513.jpg

IMG_9522.jpg

IMG_9531.jpg

Завсегдатаи Комсомольского пруда

IMG_9543.jpg

IMG_9552.jpg

IMG_9580.jpg

Площадь Петра стала излюбленным местом горожан для семейных фото

IMG_9605.jpg

IMG_9608.jpg

IMG_9619.jpg

IMG_9633.jpg

IMG_9653.jpg

IMG_9660.jpg

IMG_9670.jpg

IMG_9678.jpg

IMG_9682.jpg

IMG_9713.jpg

IMG_9701.jpg

IMG_9752.jpg

IMG_9785-2.jpg

Театра Толстого в огнях.

IMG_9802.jpg

IMG_9810.jpg

IMG_9814.jpg

IMG_9828.jpg

IMG_9877.jpg

Праздничные витрины улицы Зегеля

IMG_9892.jpg

IMG_9897.jpg

IMG_9899.jpg

Быханов сад также погрузился в праздник

IMG_9988.jpg

IMG_9916.jpg

IMG_9925.jpg

IMG_9954.jpg

IMG_9865.jpg

Дарите праздник себе и близким, как этот Дед Мороз
иллюминация
новый год
