Новогодний Липецк в 50 фото

В городе включили праздничную иллюминацию. Наш фотокорреспондент зафиксировал, каким город встретит 2026-й год.



15 декабря в Липецке включили новогоднюю иллюминацию, монтаж которой начался еще в середине декабря. Вчера, накануне оттепели, еще шел снег и нашему фотокорреспонденту Алексею Власову удалось зафиксировать на улицах города настоящее новогоднее настроение.Сияющим Липецк пробудет до 1 февраля.