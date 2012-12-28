Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Сегодня в Липецке: джаз, рабыня Изаура, липчане назвали самые желанные подарки на Новый Год
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Общество
252
49 минут назад
Новогодний Липецк в 50 фото
В городе включили праздничную иллюминацию. Наш фотокорреспондент зафиксировал, каким город встретит 2026-й год.
Сияющим Липецк пробудет до 1 февраля.
Свою атмосферу в праздник добавляют светящиеся гирляндами окна
Парк «Сказка» оправдывает свое название
Зимние фонтаны на улице Ленина
Городские пейзажи достойны кисти Сорокина
Каскадные фонтаны, как мост между сияющими зонами в центре города
Завсегдатаи Комсомольского пруда
Площадь Петра стала излюбленным местом горожан для семейных фото
Театра Толстого в огнях.
Праздничные витрины улицы Зегеля
Быханов сад также погрузился в праздник
Дарите праздник себе и близким, как этот Дед Мороз
0
0
0
6
0
Комментарии