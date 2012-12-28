«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи

Решить проблему жильцов дома пытаются управляющая компания и энергетики.

Жильцы одной из двух жилых сталинок на площади Ленина, той в которой находится отделение Социального фонда, жалуются на чуть теплые батареи. По их словам, в доме нет и горячей воды. И все это продолжается с начала отопительного сезона.«Наступает зима, как нам ее пережить? Просим помощи в решении вопроса подачи тепловой энергии по проектным параметрам», — заявили жильцы дома.— В доме плохие гидравлические параметры, управляющая компания совместно с «РИР-Энерго» работает над решением проблемы», — заявили нам в УК «Слобода».В Липецком филиале компании «РИР-Энерго» GOROD48 добавили, что после проверки параметров теплоносителя на вводе в здание энергетики пришла к выводу о «сложной гидравлической обстановке». На перепад давления влияет высокая нагрузка от соседних объектов (учебных корпусов ЛГТУ и административных зданий). При этом внутридомовое насосное оборудование, которое должно компенсировать эти особенности, работает недостаточно эффективно.«17 декабря наши специалисты проведут дополнительное обследование запорной арматуры, чтобы исключить любые скрытые дефекты с нашей стороны», — добавили в энергокомпании.