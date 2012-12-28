Все новости
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Общество
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
Погода в Липецке
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
Общество
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Происшествия
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Общество
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Происшествия
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Общество
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Общество
Общество
Липчане пожаловались на нехватку автобусов в утренний час пик на площади Франценюка
Общество
Общество
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
Экономика
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
Общество
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Общество
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Общество
Общество
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Происшествия
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Происшествия
Жители 26-го микрорайона попросили у Ольги Митрохиной уличную ёлку — хороводам быть!
Общество
Общество
Общество
457
58 минут назад
9

«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи

Решить проблему жильцов дома пытаются управляющая компания и энергетики.

Жильцы одной из двух жилых сталинок на площади Ленина, той в которой находится отделение Социального фонда, жалуются на чуть теплые батареи. По их словам, в доме нет и горячей воды. И все это продолжается с начала отопительного сезона.

«Наступает зима, как нам ее пережить? Просим помощи в решении вопроса подачи тепловой энергии по проектным параметрам», — заявили жильцы дома.

— В доме плохие гидравлические параметры, управляющая компания совместно с «РИР-Энерго» работает над решением проблемы», — заявили нам в УК «Слобода».

В Липецком филиале компании «РИР-Энерго» GOROD48 добавили, что после проверки параметров теплоносителя на вводе в здание энергетики пришла к выводу о «сложной гидравлической обстановке». На перепад давления влияет высокая нагрузка от соседних объектов (учебных корпусов ЛГТУ и административных зданий). При этом внутридомовое насосное оборудование, которое должно компенсировать эти особенности, работает недостаточно эффективно.

«17 декабря наши специалисты проведут дополнительное обследование запорной арматуры, чтобы исключить любые скрытые дефекты с нашей стороны», — добавили в энергокомпании.
0
0
1
1
3

Комментарии (9)

Сначала новые
гидропинцет
2 минуты назад
Чего это вдруг гидропараметры стали такие плохие? откуда появилась вдруг "высокая нагрузка" от каких-то соседних объектов? терзают смутные сомнения.. и при чем тут бывший цум?..
Ответить
Хе
2 минуты назад
А из нашего окна администрация видна
Ответить
Смешно
17 минут назад
У эффективных менеджеров всегда все сложно. То снег в декабре - стихия. То насосное оборудование работает не эффективно.
Ответить
Лена
31 минуту назад
Такая сложная ситуация в половине квартир горожан
Ответить
Житель
39 минут назад
В моем доме более 13 лет нет управляющей компании. И, не поверите, батареи огонь, из четырех батарей три перекрыл, горячая вода постоянно. Вот и думаю, для чего нам УК???
Ответить
Вспомнил
41 минуту назад
Раньше на отопление не влиял на ЛГТУ, ни ещё какие выдумки.
Ответить
Людмила
5 минут назад
Помню, что в политехе зимой всегда была холодрыга, кутались в пальто.
Ответить
Житель
41 минуту назад
Вы, жители, ждите... весна скоро... Так же обращаюсь в УК и те же ответы...
Ответить
Житель Ленина, 3.
46 минут назад
Это нормально. У нас в угловых квартирах батареи холодные каждую зиму. И никто ничего не делает.
Ответить
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
