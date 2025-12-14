Все новости
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
В Липецке продолжается восстановление подачи электроэнергии
Общество
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
Деревья распилены, вода вернулась, электроснабжение практически восстановлено
Общество
Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе
Общество
В Липецкой области ветрено и до -8
Погода в Липецке
Один беспилотник подбит силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Деревья распилены, вода вернулась, электроснабжение практически восстановлено
Общество
Жёлтый уровень в Липецкой области
Происшествия
71-летняя жительница Грязей стащила телефон у сотрудницы маркетплейса
Происшествия
Желтый уровень держался до 6 утра
Происшествия
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
Поваленную ветром ёлку уже поставили на место
Общество
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Один беспилотник подбит силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опаности
Происшествия
Красный уровень в округах Липецкой области отменен
Общество
Общество
264
42 минуты назад
4

Поваленную ветром ёлку уже поставили на место

Новогодний коллапс оперативно ликвидировали.

В Сети расходится видео лежащей на боку новогодней ёлки возле крупного торгового центра на улице Стаханова (27-й микрорайон). По словам очевидцев, символ Нового года был повален сильным ветром, который бушевал в Липецке вчера.

Впрочем, сегодня «нарядная на праздник к нам пришла» уже в своём естественном обличие. Елку подняли, поставили на место и закрепили. Пластмассовые игрушки на ней не разбиты.

photo_2025-12-14_11-39-40.jpg

13 декабря сила ветра в Липецке достигала 17 метров в секунду. 
Новый год
ветер
упала ёлка
1
0
0
3
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
13 минут назад
С наступающим всех Новым Годом.
Ответить
однако
16 минут назад
Я такого не видел ,чтобы елка на автостоянке стояла . А как хоровод, детишкам по бегать. ОДНАКО, сами не понятно что устраиваем, а потом крайних ищем.
Ответить
Бабка Первая
27 минут назад
Ясно: главное, игрушки целы. И такого ветра больше никогда не будет, поэтому пусть ёлка продолжает стоять на автостоянке.
Ответить
27 мкрн.
28 минут назад
Пластмассовый мир победил.
Ответить
