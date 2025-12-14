Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Общество
264
42 минуты назад
4
Поваленную ветром ёлку уже поставили на место
Новогодний коллапс оперативно ликвидировали.
Впрочем, сегодня «нарядная на праздник к нам пришла» уже в своём естественном обличие. Елку подняли, поставили на место и закрепили. Пластмассовые игрушки на ней не разбиты.
13 декабря сила ветра в Липецке достигала 17 метров в секунду.
1
0
0
3
4
Комментарии (4)