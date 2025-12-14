Поваленную ветром ёлку уже поставили на место

Новогодний коллапс оперативно ликвидировали.

Впрочем, сегодня «нарядная на праздник к нам пришла» уже в своём естественном обличие. Елку подняли, поставили на место и закрепили. Пластмассовые игрушки на ней не разбиты.









13 декабря сила ветра в Липецке достигала 17 метров в секунду.

В Сети расходится видео лежащей на боку новогодней ёлки возле крупного торгового центра на улице Стаханова (27-й микрорайон). По словам очевидцев, символ Нового года был повален сильным ветром, который бушевал в Липецке вчера.