Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за аварии на электросетях многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
В Липецке продолжается восстановление подачи электроэнергии
Общество
Три водозабора обесточены из-за упавших на линии электропередачи деревьев
Происшествия
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
В областной детской больнице приостановлено посещение пациентов
Общество
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе
Общество
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
Читать все
Деревья распилены, вода вернулась, электроснабжение практически восстановлено
Общество
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
71-летняя жительница Грязей стащила телефон у сотрудницы маркетплейса
Происшествия
Желтый уровень держался до 6 утра
Происшествия
Один беспилотник подбит силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в округах Липецкой области отменен
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опаности
Происшествия
Читать все
Происшествия
58
30 минут назад

Желтый уровень держался до 6 утра

Небо над родными просторами снова очистилось.

В 6:23 оперативные службы объявили об отмене желтого уровня воздушной тревоги. С утра Липецкой области уже ничего не угрожает, нет беспилотников и вблизи региона.

Минувший вечером объявляли красный уровень, который был снят ближе к полуночи. Над территорией Липецкой области был уничтожен один БПЛА.
БПЛА
беспилотники
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить