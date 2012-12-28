Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Желтый уровень держался до 6 утра
Небо над родными просторами снова очистилось.
Минувший вечером объявляли красный уровень, который был снят ближе к полуночи. Над территорией Липецкой области был уничтожен один БПЛА.
