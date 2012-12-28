Полиция предостерегла липчан от участия в несанкционированных протестных акциях

В областном управлении МВД заявили: участие в таких акциях грозит административной и уголовной отвественностью.

УМВД России по Липецкой области распространило предостережение от участия 27–29 марта в несанкционированных публичных мероприятиях в поддержку свободы интернета.«Участие в несогласованных акциях и вовлечение в них иных лиц (в том числе несовершеннолетних) влекут административную и уголовную ответственность. Все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны. Распространение материалов, содержащих призывы к противоправному поведению либо недостоверные сведения о деятельности органов власти, а также любые формы содействия их тиражированию могут быть квалифицированы как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки», — заявили в полиции.Полицейские просят воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций. Как добавили в УМВД, в случае участия несовершеннолетних в несогласованных акциях их родители могут быть привлечены к административной ответственности.