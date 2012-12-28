Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Один беспилотник подбит силами ПВО над Липецкой областью
Уровни безопасности вводились в регионе в субботу вечером не напрасно.
41 – над территорией Республики Крым,
24 – над территорией Брянской области,
7 – над территорией Смоленской области,
6 – над территорией Белгородской области,
6 – над территорией Курской области,
5 – над территорией Орловской области,
3 – над территорией Тульской области,
1 – над территорией Калужской области.
Один БПЛА сбит над территорией Липецкой области.
