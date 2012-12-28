Один беспилотник подбит силами ПВО над Липецкой областью

Уровни безопасности вводились в регионе в субботу вечером не напрасно.

По данным Минобороны 13 декабря в период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа:41 – над территорией Республики Крым,24 – над территорией Брянской области,7 – над территорией Смоленской области,6 – над территорией Белгородской области,6 – над территорией Курской области,5 – над территорией Орловской области,3 – над территорией Тульской области,1 – над территорией Калужской области.Один БПЛА сбит над территорией Липецкой области.