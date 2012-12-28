Вырубки на улице по Неделина залатают летним асфальтом
Пока не заработали асфальтобетонные заводы, водителям придется объезжать места раскопок «РВК».
Горводоканал закончил ремонт водопроводной сети под дорогой на улице Неделина еще две недели назад. Отсыпав раскопки щебнем и выставив заградительные барьеры, энергетики ушли с дороги, суженной перед перекрестком с улицей Фрунзе с трех до одной полосы. И вот уже две недели водители жмутся к крайней левой полосе у разделительной линии, чтобы проехать опасный участок. Но находятся и те, кто лавирует между вырубками в дороге и водоналивными барьерами, пытаясь обогнать законопослушных водителей.
Когда же «РВК» доделает свою работу и полностью восстановит дорогу?
— Асфальт на улице Неделина будет уложен после того, как заработают асфальтобетонные заводы, — ответили в горводоканале.
Обычно такие работы «РВК» отдает на аутсорсинг подрядчикам, имеющим собственные асфальтобетонные заводы.
