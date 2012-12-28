Все новости
Общество
78
13 минут назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

12 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители девяти улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 3 по улице Союзной, №№ 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26 по проезду Потапова, №№ 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой, №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, в частном секторе улиц Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Перова, Морской, по проезду Потапова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
12 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Катукова, № 1 по улице Саперной, в 29-м микрорайоне. 

С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 5, 23 по улице адмирала Макарова, №№ 1а, 1б, 2б, 3 по улице Прокатной, также улицы Рязанскую, Ферросплавную, Черняховского, Задонский переулок. 

отключения
0
0
0
0
0

Комментарии

