Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
78
13 минут назад
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
12 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители девяти улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
12 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Катукова, № 1 по улице Саперной, в 29-м микрорайоне.
С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 5, 23 по улице адмирала Макарова, №№ 1а, 1б, 2б, 3 по улице Прокатной, также улицы Рязанскую, Ферросплавную, Черняховского, Задонский переулок.
0
0
0
0
0
Комментарии