Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Читать все
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
«Надо пару-тройку из них публично наказать»
Общество
Первый снег в Липецке
Общество
Плехановский мост откроется ночью
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Жители 116 новостроек получат первые квитанции на капремонт в 2026 году
Общество
Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев
Общество
С начала года в Липецкой области выявили 119 коррупционных преступлений
Происшествия
Жильцы трех домов остались без холодной воды
Общество
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
Читать все
Общество
287
41 минуту назад

Жильцы трех домов остались без холодной воды

Когда-то подводку к частным домам сделали энергетики, а теперь трубу они называют частной.

На улице Совхозной 1 декабря прорвало водопровод. Жители улицы обратилась в «РВК-Липецк» и 6 декабря водопровод отремонтировали, но это стало не окончанием, а началом их мытарств.

Как рассказал GOROD48 один из жителей улицы Константин, порыв случился на стыке с врезкой, по которой вода поступает в три частных дома (в начале 2000-х ее сделали энергетики по просьбе горожан, которые все эти годы время платили за воду). Врезку рабочие ремонтировать не стали — поставили заглушку. Липчане сразу попросили их выполнить ремонт, но те, сославшись, что труба частная, отказались, предложив написать официальное обращение в «РВК».

Такие заявления компания рассматривает месяц. И еще неизвестно, будет ли решение положительным. А поблизости нет даже колонки.

— Нам негде взять воду! — переживает Константин.

Нанять частника — не самый простой выход из положения. Так как горожане толком не знают, какие именно работы требуются, да и основная труба теперь находится под напором.

В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что порыв произошел на частной врезке. Воду энергетики перекрыли, чтобы не допустить аварийной ситуации: подтопления частных домов и разрушения асфальта. Добавив — устранять порыв должен собственник сетей, то есть липчане, которые пользуются этой врезкой. Перед ремонтными работами можно написать в «РВК-Липецк», чтобы воду перекрыли на время.
холодная вода
труба
0
0
2
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить