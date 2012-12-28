Жильцы трех домов остались без холодной воды

Когда-то подводку к частным домам сделали энергетики, а теперь трубу они называют частной.

На улице Совхозной 1 декабря прорвало водопровод. Жители улицы обратилась в «РВК-Липецк» и 6 декабря водопровод отремонтировали, но это стало не окончанием, а началом их мытарств.Как рассказал GOROD48 один из жителей улицы Константин, порыв случился на стыке с врезкой, по которой вода поступает в три частных дома (в начале 2000-х ее сделали энергетики по просьбе горожан, которые все эти годы время платили за воду). Врезку рабочие ремонтировать не стали — поставили заглушку. Липчане сразу попросили их выполнить ремонт, но те, сославшись, что труба частная, отказались, предложив написать официальное обращение в «РВК».Такие заявления компания рассматривает месяц. И еще неизвестно, будет ли решение положительным. А поблизости нет даже колонки.— Нам негде взять воду! — переживает Константин.Нанять частника — не самый простой выход из положения. Так как горожане толком не знают, какие именно работы требуются, да и основная труба теперь находится под напором.В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что порыв произошел на частной врезке. Воду энергетики перекрыли, чтобы не допустить аварийной ситуации: подтопления частных домов и разрушения асфальта. Добавив — устранять порыв должен собственник сетей, то есть липчане, которые пользуются этой врезкой. Перед ремонтными работами можно написать в «РВК-Липецк», чтобы воду перекрыли на время.