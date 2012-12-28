40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
35 минут назад
В Грязинском округе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Сегодня его уничтожили.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, взрывоопасный предмет был найден 6 декабря в Грязинском округе.
