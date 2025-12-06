Происшествия
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
В этих авариях получили травмы три человека. Еще девять человек за пятницу и выходные дни пострадали в различных столкновениях.
На следующий день в Липецке опрокинулся автомобиль «Нива Шевроле», а в Грязинском районе — «Киа».
В Липецке авария произошла на кольце улицы Катукова, где «Нива» столкнулась с «Фольксвагеном». 73-летнему водителю «Нивы» медицинскую помощь оказали на месте аварии.
«Киа» опрокинулся на дороге Двуречки – Фащевка – Красная Дубрава – Грязи. По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Киа» не справился с управлением и съехал в кювет. Водителя госпитализировали.
5 и 7 декабря в ДТП получили травмы двое детей.
5 декабря в Усмани на улице Энгельса столкнулись «Лада Гранта» под управлением 18-летнего водителя и «Ниссан» с 44-летним мужчиной за рулем. В результате оба водителя, 10-летний пассажир «Ниссана» и 18-летняя пассажирка «Гранты» с различными травмами были доставлены в больницу.
7 декабря в селе Двуречки Грязинского района 15-летний подросток на питбайке сбил 14-летнюю девочку. Школьницу доставили в больницу.
6 декабря в Липецке на улице Ладыгина столкнулись «Фольксваген» под управлением 21-летнего водителя и «ВАЗ-2112» с 50-летним мужчиной за рулем. Травмы получили водитель и 45-летняя пассажирка «ВАЗа», их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили.
