Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
И вновь жёлтый уровень
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса
Здоровье
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
И вновь жёлтый уровень
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса
Здоровье
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
Происшествия
552
44 минуты назад
1

Три автомобиля опрокинулись на дорогах области

В этих авариях получили травмы три человека. Еще девять человек за пятницу и выходные дни пострадали в различных столкновениях.

5 декабря в Лебедянском районе на дороге Вязово – Культура – Волчье 28-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии получил травмы его 34-летний пассажир. Мужчину госпитализировали.

На следующий день в Липецке опрокинулся автомобиль «Нива Шевроле», а в Грязинском районе — «Киа».

В Липецке авария произошла на кольце улицы Катукова, где «Нива» столкнулась с «Фольксвагеном». 73-летнему водителю «Нивы» медицинскую помощь оказали на месте аварии.

photo_2025-12-06_16-26-28.jpg+2025-12-08-10.36.35+niz.jpg

«Киа» опрокинулся на дороге Двуречки – Фащевка – Красная Дубрава – Грязи. По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Киа» не справился с управлением и съехал в кювет. Водителя госпитализировали.  

5 и 7 декабря в ДТП получили травмы двое детей.

5 декабря в Усмани на улице Энгельса столкнулись «Лада Гранта» под управлением 18-летнего водителя и «Ниссан» с 44-летним мужчиной за рулем. В результате оба водителя, 10-летний пассажир «Ниссана» и 18-летняя пассажирка «Гранты» с различными травмами были доставлены в больницу.

7 декабря в селе Двуречки Грязинского района 15-летний подросток на питбайке сбил 14-летнюю девочку. Школьницу доставили в больницу.

6 декабря в Липецке на улице Ладыгина столкнулись «Фольксваген» под управлением 21-летнего водителя и «ВАЗ-2112» с 50-летним мужчиной за рулем. Травмы получили водитель и 45-летняя пассажирка «ВАЗа», их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили.

авария
ДТП
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Сначала новые
кит
7 минут назад
Не справился с управлением- звучит как диагноз ! С 1 декабря перешли на зимнюю резину,а стиль вождения все еще летний ! И с шипами по асфальту еще тот экстрим !
Ответить
