В аварии на кольцевой развязке Катукова обошлось без серьезно пострадавших

Водителю «Нивы Шевроле» оказали помощь на месте ДТП. Госпитализация не понадобилась.

Сегодня на кольце Катукова столкнулись «Фольксваген» и «Нива Шевроле», которая после удара перевернулась.«Предварительно установлено, что 69-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигаясь по улице Катукова от Танка, не уступил дорогу автомобилю «Нива Шевроле», под управлением 73-летнего водителя, который двигался по кольцу в сторону проспекта 60 лет СССР. Медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Нива Шевроле». После оказания помощи водитель был отпущен», — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.