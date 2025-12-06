Все новости
Над территорией Липецкой области сбиты три БПЛА
Происшествия
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
Происшествия
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп в доме, кого могут избавить от штрафов ГАИ и где парковаться жителям центра?
Общество
Режим чистого неба в Липецкой области объявили рано утром
Происшествия
Новогодняя сказка в Ельце
Общество
На Катукова после столкновения перевернулась «Нива»
Происшествия
Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых
Происшествия
Строители повредили трубопровод в 10-й Шахте: несколько улиц остались без воды
Общество
Житель Грязей лишился 128 тысяч рублей, пытаясь купить двигатель через мессенджер
Происшествия
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Происшествия
Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых
Происшествия
На Катукова после столкновения перевернулась «Нива»
Происшествия
Аварию на водоводе в районе 10-й шахты продолжают устранять
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +2
Погода в Липецке
В аварии на кольцевой развязке Катукова обошлось без серьезно пострадавших
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Месть Сургута
Спорт
Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
Общество
Происшествия
363
32 минуты назад
1

В аварии на кольцевой развязке Катукова обошлось без серьезно пострадавших

Водителю «Нивы Шевроле» оказали помощь на месте ДТП. Госпитализация не понадобилась.

Сегодня на кольце Катукова столкнулись «Фольксваген» и «Нива Шевроле», которая после удара перевернулась.

6934521b0a11b_photo_2025-12-06_16-26-28.jpg

«Предварительно установлено, что 69-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигаясь по улице Катукова от Танка, не уступил дорогу автомобилю «Нива Шевроле», под управлением 73-летнего водителя, который двигался по кольцу в сторону проспекта 60 лет СССР. Медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Нива Шевроле». После оказания помощи водитель был отпущен», — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.



ДТП
0
0
1
1
0

Комментарии (1)

селянин
22 минуты назад
Те кто не знает ПДД, и не хочет их знать, то предлагают кольца перестроить в перекрёстки и в эстакады. 100%, что и там они будут тупить.
Ответить
