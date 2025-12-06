Липецкая вечЁрка: труп в доме, кого могут избавить от штрафов ГАИ и где парковаться жителям центра?
32 минуты назад
В аварии на кольцевой развязке Катукова обошлось без серьезно пострадавших
Водителю «Нивы Шевроле» оказали помощь на месте ДТП. Госпитализация не понадобилась.
«Предварительно установлено, что 69-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигаясь по улице Катукова от Танка, не уступил дорогу автомобилю «Нива Шевроле», под управлением 73-летнего водителя, который двигался по кольцу в сторону проспекта 60 лет СССР. Медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Нива Шевроле». После оказания помощи водитель был отпущен», — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
