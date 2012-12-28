Месть Сургута

Попадание в плей-офф в нынешнем сезоне - из разряда фантастики?

Моменты имелись у обеих команд, но их было больше у хозяев. Второй тайм начался с удара игрока хозяев Джано Кварацхелия в штангу. А на 28-й минуте «Факел» вновь вскрыл оборону гостей, в чём опять помогла длинная передача, отрезавшая половину игроков Липецка: Мустафин отпасовал на Никиту Емельянова, которому не успели помешать развернуться и прицельно пробить низом – 2:0.









Нервов у главного тренера липчан не хватало

У липчан вернулся в состав Саяд Шакиев, пропустивший первый матч в Сургуте из-за перебора желтых карточек . Именно он на 33-й минуте подарил надежду: пробил в ближний угол, а вратарь хозяев пропустил мяч между ног – 2:1.









Атака у липчан не преуспела

В оставшиеся секунды самый свежий в нашей команде Шакиев организовал ещё один мяч престижа: его прострел помог Кириллу Докучаеву закатить мяч в пустые ворота, но это уже ничего не решало – 4:2.









Обзор матча

В 23 матчах липчане набрали всего 24 очка, а отставание от зоны плей-офф составляет ровно половину от этого количества – 12 очков до «Кристалла» из Санкт-Петербурга. Попадание в плей-офф, где в новейшей истории Липецк ни разу не был, похоже, и в нынешнем сезоне из области фантастики.





Во второй игре в Сургуте с «Факелом» липецкая команда по мини-футболу уступила – 2:4.Как и в первом матче, липчане пропустили уже в дебюте – на 2-й минуте. Денис Мустафин исполнил цирковой трюк: приняв передачу со своей половины площадки, подбросил мяч над вратарём и, не дав ему опустится, поразил цель ударом головой – 1:0.Липчане следом заменили вратаря Александра Бойцова на его коллегу Леона Геджуа, который хорошо играет ногами. Леон начал играть вратаря-гонялу, шёл на чужую половину площадки, становясь пятым атакующим футболистом. Чем и воспользовались хозяева. Александр Райхель на 39-й минуте и Джумали Абдулкадыров на последней 40-й после перехватов поразили пустые ворота липчан.– Опять пропустили на первых минутах, во втором тайме сыграли лучше, имели свои моменты, - сказал после игры главный тренер липчан Темур Абекберов. – Разница со вчерашней игрой в том, что тогда мы реализовали свои моменты, а сегодня – нет. Если брать по сумме двух матчей, то соперник играл здорово и заслужил свою одну победу.