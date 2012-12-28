Все новости
Над территорией Липецкой области сбиты три БПЛА
Происшествия
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
Происшествия
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп в доме, кого могут избавить от штрафов ГАИ и где парковаться жителям центра?
Общество
Режим чистого неба в Липецкой области объявили рано утром
Происшествия
Новогодняя сказка в Ельце
Общество
На Катукова после столкновения перевернулась «Нива»
Происшествия
Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых
Происшествия
Строители повредили трубопровод в 10-й Шахте: несколько улиц остались без воды
Общество
Житель Грязей лишился 128 тысяч рублей, пытаясь купить двигатель через мессенджер
Происшествия
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Происшествия
Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным знакомых
Происшествия
На Катукова после столкновения перевернулась «Нива»
Происшествия
Аварию на водоводе в районе 10-й шахты продолжают устранять
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +2
Погода в Липецке
В аварии на кольцевой развязке Катукова обошлось без серьезно пострадавших
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Месть Сургута
Спорт
Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
Общество
Спорт
72
54 минуты назад

Месть Сургута

Попадание в плей-офф в нынешнем сезоне - из разряда фантастики?

Во второй игре в Сургуте с «Факелом» липецкая команда по мини-футболу уступила – 2:4.

Как и в первом матче, липчане пропустили уже в дебюте – на 2-й минуте. Денис Мустафин исполнил цирковой трюк: приняв передачу со своей половины площадки, подбросил мяч над вратарём и, не дав ему опустится, поразил цель ударом головой – 1:0.

Моменты имелись у обеих команд, но их было больше у хозяев. Второй тайм начался с удара игрока хозяев Джано Кварацхелия в штангу. А на 28-й минуте «Факел» вновь вскрыл оборону гостей, в чём опять помогла длинная передача, отрезавшая половину игроков Липецка: Мустафин отпасовал на Никиту Емельянова, которому не успели помешать развернуться и прицельно пробить низом – 2:0.

hx8UuAz7M54X1WTmf7GmhIoc9NTvQpvOcFVzxIRD9bYbh6_VbOHJEOIc0KbdXXI-cuw89MN-CI0hMTrgokuh4X9W.jpg

Нервов у главного тренера липчан не хватало 

У липчан вернулся в состав Саяд Шакиев, пропустивший первый матч в Сургуте из-за перебора желтых карточек. Именно он на 33-й минуте подарил надежду: пробил в ближний угол, а вратарь хозяев пропустил мяч между ног – 2:1.

RaevP3zCLJxIkyHXlmGrgg_T1Md481AU5zOTIVjcDggCVuBG8sF88GQFLa7Q7_ea7xGKU-YqDybpXM-jWbFCAUFB.jpg

Атака у липчан не преуспела

Липчане следом заменили вратаря Александра Бойцова на его коллегу Леона Геджуа, который хорошо играет ногами. Леон начал играть вратаря-гонялу, шёл на чужую половину площадки, становясь пятым атакующим футболистом. Чем и воспользовались хозяева. Александр Райхель на 39-й минуте и Джумали Абдулкадыров на последней 40-й после перехватов поразили пустые ворота липчан.

В оставшиеся секунды самый свежий в нашей команде Шакиев организовал ещё один мяч престижа: его прострел помог Кириллу Докучаеву закатить мяч в пустые ворота, но это уже ничего не решало – 4:2.

gi2GeGmiYBOTM8Hs6vNlfzpzYcrOkJpX5NGx4NEhpPDi-TRy2gp5YlrRj1VSTACVQnjhuRsZVwuY-sWI5Ta0PYDH.jpg

– Опять пропустили на первых минутах, во втором тайме сыграли лучше, имели свои моменты, - сказал после игры главный тренер липчан Темур Абекберов. – Разница со вчерашней игрой в том, что тогда мы реализовали свои моменты, а сегодня – нет. Если брать по сумме двух матчей, то соперник играл здорово и заслужил свою одну победу.

Обзор матча

В 23 матчах липчане набрали всего 24 очка, а отставание от зоны плей-офф составляет ровно половину от этого количества – 12 очков до «Кристалла» из Санкт-Петербурга. Попадание в плей-офф, где в новейшей истории Липецк ни разу не был, похоже, и в нынешнем сезоне из области фантастики.

Фото МФК "Факел"
Мини-футбол
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
