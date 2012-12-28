Липецкое УФАС оштрафовало банк на полмиллиона рублей за ненадлежащую рекламу

Заявления в рекламе не соответствовали реальным условиям финансовой услуги.

Липецкое УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на полмиллиона рублей за ненадлежащую рекламу.«В эфире телеканалов распространялась реклама «бесплатного счета для бизнеса» и «платежей без комиссии». При этом привлекательная для потребителей информация об отсутствии платежей демонстрировалась крупным отчетливым шрифтом и озвучивалась закадровым голосом. В то же время сведения об ограничениях и затратах, которые понесут воспользовавшиеся услугой лица, были неполными, выполнены мелким шрифтом внизу рекламного поля и показывались в течение короткого времени. В действительности рекламируемый тариф содержал целый ряд комиссий, а бесплатное обслуживание счета ограничивалось суммой ежемесячных поступлений», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.По мнению антимонопольного ведомства, действия банка могли вводить потребителей в заблуждение об условиях получения финансовой услуги. УФАС России по Липецкой области возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало АО «Альфа-Банк» на 500 тысяч рублей.