Происшествия
сегодня, 15:20
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Местные жители решили, что грунт на стоянке подмыло из лопнувшей трубы.
«Уже полторы недели во дворе творится настоящее безобразие: из-под земли непрерывно сочится вода, асфальт размывается, а на поверхность выходит песок. Есть реальная угроза разрушения дорожного покрытия и, что страшнее всего, — фундамента дома», — рассказали местные жители.
В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что обследуют двор, чтобы выяснить, связано ли провал с утечкой из сетей компании.
