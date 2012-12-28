Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт

Местные жители решили, что грунт на стоянке подмыло из лопнувшей трубы.

Во дворе дома № 45 по улице 40 лет Октября в Липецке ночью автомобиль «Шкода» одним колесом провалился под асфальт. Провал оказался заполнен водой.«Уже полторы недели во дворе творится настоящее безобразие: из-под земли непрерывно сочится вода, асфальт размывается, а на поверхность выходит песок. Есть реальная угроза разрушения дорожного покрытия и, что страшнее всего, — фундамента дома», — рассказали местные жители.В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что обследуют двор, чтобы выяснить, связано ли провал с утечкой из сетей компании.