Липчанин застрял между кольями забора

Потребовалась помощь спасателей.

Спасатели городского управления по делам ГО и ЧС освободили мужчину, застрявшего между кольями металлического забора на улице Минина.«Мужчина оказался заблокированным между металлическими кольями ограждения. Спасатели разрезали колья аварийно-спасательным инструментом, освободили липчанина и передали медикам для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи», — сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка.