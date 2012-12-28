Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Липчанин застрял между кольями забора
Потребовалась помощь спасателей.
«Мужчина оказался заблокированным между металлическими кольями ограждения. Спасатели разрезали колья аварийно-спасательным инструментом, освободили липчанина и передали медикам для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи», — сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка.
