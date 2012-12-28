Все новости
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Говорит Липецк
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей
Происшествия
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя
Происшествия
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
Происшествия
Переработать, нельзя выбросить: как НЛМК повторно использует вторсырье
НЛМК Live
Происшествия
1465
сегодня, 14:54
7

Липчанин застрял между кольями забора

Потребовалась помощь спасателей.

Спасатели городского управления по делам ГО и ЧС освободили мужчину, застрявшего между кольями металлического забора на улице Минина.

«Мужчина оказался заблокированным между металлическими кольями ограждения. Спасатели разрезали колья аварийно-спасательным инструментом, освободили липчанина и передали медикам для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи», — сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка.
Комментарии (7)

Алкан лтз
28 минут назад
Пьяный сосед шел в гости
Ответить
Нонка
30 минут назад
Дядя -достаточно втянуть живот , че зрителей собрал -дикость ...
Ответить
Зачем
34 минуты назад
забот то было портит? Приподняли бы, да вытащили
Ответить
Соседка
34 минуты назад
Муж неожиданно вернулся!
Ответить
Я
47 минут назад
Он подумал что он лось
Ответить
Тетка
49 минут назад
Может Вспомнил детство, а вы сразу " пить меньше".
Ответить
Мизантроп
сегодня, 15:23
Не нужно пить!
Ответить
