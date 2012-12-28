«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей

После курьеров к обману подключились сотрудники «полиции» и «ФСБ».

25 августа в полицию c заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница Лебедяни. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, изначально ей позвонили якобы из курьерской службы доставки цветов. После этого последовали другие звонки — от псевдоправоохранительных органов. Сотрудники «полиции» и «ФСБ» напугали: до этого звонили мошенники и средства нужно спасать. В результате изначально обрадованная букетом женщина испугалась и перевела мошенникам 500 000 рублей.25-летний липчанин вкладывался в развитие брокерского дела и за неделю отправил мошенникам 116 000 рублей.43-летняя липчанка оплачивала товар в интернете, перешла по ссылке и с её счёта незаконно списали 5000 рублей.А в Ельце 80-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 233 000 рублей.