Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановила подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Общество
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели
Общество
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Происшествия
455
55 минут назад
4

«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей

После курьеров к обману подключились сотрудники «полиции» и «ФСБ».

25 августа в полицию c заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница Лебедяни. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, изначально ей позвонили якобы из курьерской службы доставки цветов. После этого последовали другие звонки — от псевдоправоохранительных органов. Сотрудники «полиции» и «ФСБ» напугали: до этого звонили мошенники и средства нужно спасать. В результате изначально обрадованная букетом женщина испугалась и перевела мошенникам 500 000 рублей.

25-летний липчанин вкладывался в развитие брокерского дела и за неделю отправил мошенникам 116 000 рублей.

43-летняя липчанка оплачивала товар в интернете, перешла по ссылке и с её счёта незаконно списали 5000 рублей.

А в Ельце 80-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 233 000 рублей.
мошенничество
1
2
0
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
11 минут назад
Правильное слово в заголовке - "лишилась". То есть, "лишила себя". Сама. Своими руками и мозгами.
Ответить
Макс
14 минут назад
Не смертельные суммы. Заработают.
Ответить
Авось
27 минут назад
деньги у людей не последние !
Ответить
нуу
45 минут назад
за развитие брокерского дела не жалко 116 000 рублей отдать.
Ответить
