«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей

Происшествия
55 минут назад
После курьеров к обману подключились сотрудники «полиции» и «ФСБ».
25-летний липчанин вкладывался в развитие брокерского дела и за неделю отправил мошенникам 116 000 рублей.
43-летняя липчанка оплачивала товар в интернете, перешла по ссылке и с её счёта незаконно списали 5000 рублей.
А в Ельце 80-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 233 000 рублей.
