Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
А в гиревом спорте атлет-ветеран поднял 24-килограммовый снаряд 65 раз – а вам слабо?
В 69 лет неугомонный спортсмен находится в отменной форме. При собственном весе всего около 50 кг Грачёв укрощает десятки килограммов железа. На этот раз в возрастной группе 65-69 лет в самоё лёгкой весовой категории до 52 кг без использования специальной экипировки он выступил в подъеме штанги на бицепс. И в каждом подходе уникум, которого болельщики прозвали Колем «Домкратом», фиксировал новое лучшее достижение планеты. Сначала он поднял рекордную планку до 45 кг, затем – до 47,5 и в заключительном подходе – до 50 кг.
Ценность достигнутых результатов лучше проиллюстрирует тот факт, что первый достаточен для выполнения норматива мастера спорта России, два других – мастера спорта международного класса.
К чемпионскому титулу в подъеме на бицепс атлет прибавил и победу в гиревом спорте. В рывке он поднял 24-килограммовую гирю 65 раз – очередное достижение из серии «А вам слабо?».
Победители и призёры соревнований. Грачёв в нижнем ряду (в синем трико)
На счету Грачёва более 500 рекордов мира по пауэрлифтингу и его отдельным упражнениям, тяжёлой атлетике и гиревому спорту. Кроме того, он является единственным липчанином, трижды занесённым в «Книгу рекордов Гиннесса».
