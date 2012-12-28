Все новости
В Липецке обвалились цены на мандарины
Общество
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
Берите честных на работу — они помногу не крадут
Неделя 48
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки
Спорт
Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри
Спорт
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри
Спорт
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Есть счастье в мини-футболе!
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Спорт
Большой успех мастеров малой ракетки
Спорт
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
Спорт
232
сегодня, 21:48
2

Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда

А в гиревом спорте атлет-ветеран поднял 24-килограммовый снаряд 65 раз – а вам слабо?

На Кубке Евразии «Стальная воля» по силовым видам спорта в Ельце известный силач Николай Грачёв установил очередные три рекорда мира.

В 69 лет неугомонный спортсмен находится в отменной форме. При собственном весе всего около 50 кг Грачёв укрощает десятки килограммов железа. На этот раз в возрастной группе 65-69 лет в самоё лёгкой весовой категории до 52 кг без использования специальной экипировки он выступил в подъеме штанги на бицепс. И в каждом подходе уникум, которого болельщики прозвали Колем «Домкратом», фиксировал новое лучшее достижение планеты. Сначала он поднял рекордную планку до 45 кг, затем – до 47,5 и в заключительном подходе – до 50 кг.

Ценность достигнутых результатов лучше проиллюстрирует тот факт, что первый достаточен для выполнения норматива мастера спорта России, два других – мастера спорта международного класса.

К чемпионскому титулу в подъеме на бицепс атлет прибавил и победу в гиревом спорте. В рывке он поднял 24-килограммовую гирю 65 раз – очередное достижение из серии «А вам слабо?».

Без имени1.jpg

Победители и призёры соревнований. Грачёв в нижнем ряду (в синем трико)

На счету Грачёва более 500 рекордов мира по пауэрлифтингу и его отдельным упражнениям, тяжёлой атлетике и гиревому спорту. Кроме того, он является единственным липчанином, трижды занесённым в «Книгу рекордов Гиннесса».
Николай Грачёв
рекорды мира
0
1
0
4
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
не-а че
56 минут назад
Хотьбы денег ему администрация дала, за такие рекорды, поди пенсия маленькая,не то, что у госслужащих.
Ответить
RUKA
21 минуту назад
И на соревнования за свой счёт
Ответить
