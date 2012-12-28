Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Злодей оказался не чужд романтики - часть добычи он подарил знакомой даме, которая тут же побежала в ломбард.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на остановке общественного транспорта обвиняемый открыто похитил женскую сумку, принадлежавшую 70-летней пенсионерке. Потерпевшая отлучилась в магазин, а сумку оставила на попечение своего супруга. На неё и позарился злоумышленник.
Добычей злодея стали сама сумка и хранившиеся внутри два сотовых телефона. Судьба мобильников вышла драматичной. По словам мужчины, один аппарат он выбросил, а второй подарил своей знакомой, которая в свою очередь сдала телефон в ломбард. В настоящее время местонахождение телефона установлено.
По части 1 статьи 161 УК РФ мужчине грозит до 4-х лет лишения свободы.
