Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом
Общество
47-летняя инвестор лишилась денег сама и вогнала в огромные долги подругу
Происшествия
Из кранов липчан продолжает сыпаться «золотой» песок, бисер и даже пошла красная «икра»
Общество
На улице Папина «Киа» столкнулась с пожарной машиной
Происшествия
Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
Общество
Житель Добринского района оштрафован за спаивание подростков
Происшествия
Красный уровень введен в ряде округов Липецкой области и Ельце
Происшествия
В Чаплыгинском районе зреет свёкла
Общество
Погода в Липецкой области остается сухой и почти безветренной
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Из кранов липчан продолжает сыпаться «золотой» песок, бисер и даже пошла красная «икра»
Общество
В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В Чаплыгинском районе зреет свёкла
Общество
На улице Папина «Киа» столкнулась с пожарной машиной
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной грозы сохранялся в Липецкой области всю ночь
Происшествия
Красный уровень в Ельце и нескольких округах отменен
Общество
Красный уровень введен в ряде округов Липецкой области и Ельце
Происшествия
Погода в Липецкой области остается сухой и почти безветренной
Погода в Липецке
Происшествия
61
13 минут назад
1

В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона

Злодей оказался не чужд романтики - часть добычи он подарил знакомой даме, которая тут же побежала в ломбард.

Грязинская полиция задержала 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на остановке общественного транспорта обвиняемый открыто похитил женскую сумку, принадлежавшую 70-летней пенсионерке. Потерпевшая отлучилась в магазин, а сумку оставила на попечение своего супруга. На неё и позарился злоумышленник.

Добычей злодея стали сама сумка и хранившиеся внутри два сотовых телефона. Судьба мобильников вышла драматичной. По словам мужчины, один аппарат он выбросил, а второй подарил своей знакомой, которая в свою очередь сдала телефон в ломбард. В настоящее время местонахождение телефона установлено.

По части 1 статьи 161 УК РФ мужчине грозит до 4-х лет лишения свободы.
Грабёж
0
1
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
7 минут назад
Ну что за мужчины нонче? Один сумку дамскую украл, второй за сумку не вступился. Раньше это вам не сейчас. Перевелись мужчины...
Ответить
