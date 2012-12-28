Все новости
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
На Соколе созрел горох
Общество
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Происшествия
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
Хотели 33 миллиона, а получили 14: в Липецке собрали вдвое меньше туристического налога
Общество
К концу года в Липецке снесут еще 100 деревьев
Общество
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Доступа к каким сайтам вам не хватает при отключении интернета?
Говорит Липецк
Председатель департамента ЖКХ мэрии: в Липецке нет домов без отопления
Общество
Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон
Происшествия
У администрации Липецка пока нет денег на программу «Мой двор» 2026 года
Общество
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Самая высокая ель Липецка установлена в микрорайоне Европейский
Общество
Происшествия
850
сегодня, 14:52
7

Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов

Полицейским известно о пяти пострадавших от действий липчанки-индивидуального предпринимателя.

Липецкие полицейские расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере: по данным следствия, 35-летняя женщина выманила у знакомых 9,6 миллиона рублей.

 «Подозреваемая, являющаяся индивидуальным предпринимателем, начиная с 2023 года, брала у своих знакомых крупные суммы под видом инвестирования в оптово-розничную торговлю цветами», — рассказали в областном управлении МВД. 

Деньги женщина обещала вернуть с хорошими процентами, однако, когда подходило оговоренное время она придумывала причины для отсрочки выплаты. В конце концов ее друзья обратились к правоохранителям. 

«В настоящее время известно о пяти потерпевших. Как выяснили оперативники, деньги липчанка потратила на личные нужды, так и не вложив их в бизнес», — добавили в полиции.

мошенничество
0
2
3
0
5

Комментарии (7)

Сначала новые
Александр Н.
4 минуты назад
В наше время в долг,это полный абсурд.
Ответить
Тыква
10 минут назад
Хорошие друзья.. были
Ответить
Однако
25 минут назад
Все проблемы мы себе находим сами
Ответить
Эх
44 минуты назад
Мне бы таких знакомых.
Ответить
Нервная мать
45 минут назад
А знакомые ее, что только родились? Не знают, что деньги доверять даже себе нельзя.
Ответить
Чем больше
57 минут назад
узнаю людей, тем больше нравятся собаки
Ответить
правда
16 минут назад
И мне тоже
Ответить
