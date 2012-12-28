Происшествия
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Полицейским известно о пяти пострадавших от действий липчанки-индивидуального предпринимателя.
«Подозреваемая, являющаяся индивидуальным предпринимателем, начиная с 2023 года, брала у своих знакомых крупные суммы под видом инвестирования в оптово-розничную торговлю цветами», — рассказали в областном управлении МВД.
Деньги женщина обещала вернуть с хорошими процентами, однако, когда подходило оговоренное время она придумывала причины для отсрочки выплаты. В конце концов ее друзья обратились к правоохранителям.
«В настоящее время известно о пяти потерпевших. Как выяснили оперативники, деньги липчанка потратила на личные нужды, так и не вложив их в бизнес», — добавили в полиции.
