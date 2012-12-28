Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Происшествия
13 минут назад
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Девушку обманули, когда она была на работе. То, что телефон откровенная подделка, она поняла только дома.
«Подозреваемый в содеянном сознался, причиненный ущерб возместил в полном объеме», — сообщили в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
