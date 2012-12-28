Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
45 минут назад
«Назад пятьсот, пятьсот вперед…»
Но к ночи не занесет. Тепло — аномально, и спасатели предупреждают о плохой видимости.
«Сегодня ночью и завтра утром ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Будь аккуратнее на дорогах. Не иди на обгон, откажись от манёвров. Пешеход, надень светоотражающие элементы на одежду», — дает наставление в социальных сетях управление по делам ГО и ЧС Липецка.
