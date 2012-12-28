«Назад пятьсот, пятьсот вперед…»

Но к ночи не занесет. Тепло — аномально, и спасатели предупреждают о плохой видимости.

Уже несколько дней подряд спасатели предупреждают о тумане и плохой видимости, всего в пределах 500 метров, из-за тумана.«Сегодня ночью и завтра утром ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Будь аккуратнее на дорогах. Не иди на обгон, откажись от манёвров. Пешеход, надень светоотражающие элементы на одежду», — дает наставление в социальных сетях управление по делам ГО и ЧС Липецка.