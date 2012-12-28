Все новости
Общество
260
45 минут назад
2

«Назад пятьсот, пятьсот вперед…»

Но к ночи не занесет. Тепло — аномально, и спасатели предупреждают о плохой видимости.

Уже несколько дней подряд спасатели предупреждают о тумане и плохой видимости, всего в пределах 500 метров, из-за тумана.

«Сегодня ночью и завтра утром ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Будь аккуратнее на дорогах. Не иди на обгон, откажись от манёвров. Пешеход, надень светоотражающие элементы на одежду», — дает наставление в социальных сетях управление по делам ГО и ЧС Липецка.
туман
0
0
1
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
21 минуту назад
Кстати,где продаются светоотражающие элементы ! Вообще,редко у кого увидишь !
Ответить
Яков Супчиков
26 минут назад
Туман - самое красивое явление природы! С этой красотищей ничто не сравниттся
Ответить
