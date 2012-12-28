Житель Ельца зарезал мать

Матери ельчанин нанес множество ножевых ранений. На допросе он заявил о личной обиде.



36-летний житель Ельца задержан правоохранителями по подозрению в убийстве матери. По версии следствия, вечером 19 ноября во время ссоры он нанес 61-летней женщине множество ударов ножом в шею и грудь.«При допросе он пояснил следователю регионального СК России, что причиной конфликта стали слова матери, которые он воспринял как личную обиду», — сообщает пресс-служба регионального Следкома, который возбудил и расследует дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).