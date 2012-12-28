Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Происшествия
14 минут назад
Житель Ельца зарезал мать
Матери ельчанин нанес множество ножевых ранений. На допросе он заявил о личной обиде.
«При допросе он пояснил следователю регионального СК России, что причиной конфликта стали слова матери, которые он воспринял как личную обиду», — сообщает пресс-служба регионального Следкома, который возбудил и расследует дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
