Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки

Женщине было 88 лет.

Сегодня утром прохожие нашли на улице Краснознаменной тело пожилой женщины без внешних признаков насильственной смерти и обратились в полицию.— Личность погибшей установлена — это 88-летняя пенсионерка, которая живёт неподалёку от места обнаружения тела, — cообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Правоохранительные органы начали доследственную проверку, причины и обстоятельства смерти женщины устанавливаются.