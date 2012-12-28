Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Происшествия
1458
сегодня, 10:57
4
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Женщине было 88 лет.
— Личность погибшей установлена — это 88-летняя пенсионерка, которая живёт неподалёку от места обнаружения тела, — cообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку, причины и обстоятельства смерти женщины устанавливаются.
0
11
0
0
0
Комментарии (4)