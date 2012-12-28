$81,12
€95,09
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
В области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$81,12
€95,09
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Читать все
«Как нам попасть домой?»
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
В области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
370 жителям улицы Космонавтов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Из-за отключения света в центре Липецка не работают светофоры
Общество
Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
61
18 минут назад
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Липецке, Липецком, Грязинском, Добровском и Усманском округах, Добринском и Хлевенском районах.
воздушная тревога
БПЛА
0
0
0
0
1
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии