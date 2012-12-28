Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля

Многодетную женщину осудили за мошенничество. Но она отделалась штрафом в 65 000 рублей.

Грязинский городской суд приговорил многодетную мать к штрафу в 65 000 рублей за мошенничество при получении выплат (по части третьей статьи 159.2 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в Грязинском районе мать шестерых несовершеннолетних детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля. Его она выдумала, чтобы обмануть Министерство социальной политики Липецкой области.Поддельные документы о рождении очередного ребенка она приобрела у неустановленного следствием лица. После чего многодетная мать обратилась Центр социальной защиты населения по Грязинскому району с документами для начисления ряда пособий: единовременной выплаты в связи с рождением третьего ребенка, ежемесячных выплат в связи с рождением третьего ребенка до достижения им трёхлетнего возраста, пособий на детей из многодетных семей. И все эти выплаты и пособия ей назначили.Полученные 345 394 рубля женщина потратила, причинив бюджету Липецкой области материальный ущерб в крупном размере.В суде многодетная мать признала вину и раскаялась.