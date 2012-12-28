В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 18 ноября без холодной воды временно останутся потребители Сырского, Коровино и центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до завершения работ холодную воду отключат в домах № 4а на площади Петра Великого, №№1, 1в, 38, 65, 65б по улице Калинина, №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по проезду Северному, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Калинина, Радиаторной, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№1г, 3а, 3/7 по улице Базарной, №№4, 6 по улице 3 Сентября, №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по улице Ильича.