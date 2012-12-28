Все новости
Общество
267
сегодня, 11:26
7

В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером

Аналог кассы самообслуживания из супермаркетов, но для госуслуг заработает в МФЦ до конца года.

Инновационную стойку с ИИ-помощником, и интегрированную с Единой биометрической системой установят в одном из МФЦ Липецкой области до конца года. Если опыт использования таких стоек окажется успешным, их установят во всех МФЦ области. Об этом стало известно на проходившем в Москве 12-15 ноября форуме «Цифровые решения».

Сейчас биометрия в МФЦ применяется по схеме обслуживания в «окне»: посетитель подходит к специалисту, подтверждает личность с помощью терминала, после чего сотрудник уже вручную оформляет услугу. Новый сервис позволяет обходится без паспорта и оператора — через специальную стойку самообслуживания. Она подтвердит личность по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент поможет оформить необходимую услугу. Готовый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.

Этот сервис станет частью платформы «Мигом», которая включает также заселение в гостиницы без паспорта, подтверждение возраста 18+ на кассах самообслуживания и вендингах, другие услуги. 

На первой стойке будет отработан весь процесс — от биометрической идентификации до выдачи результата. После чего будет принято решение о том, чтобы подключить стойки самообслуживания в МФЦ по всей области.

Для того, чтобы использовать сервис, потребуется зарегистрировать биометрию — в уполномоченном банке или через выездную регистрацию. При этом биометрия добровольна, всегда можно выбрать, как именно оформлять услугу — у сотрудника МФЦ или на стойке самообслуживания. 

МФЦ
биометрия
7
0
0
3
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
4 минуты назад
Теперь, если что, можно с чистой совестью говорить, что во всëм виноват компьютер.
Ответить
а
15 минут назад
можно купить и где? искусственный интеллект,а то у меня своего мало интеллекту
Ответить
Гость
35 минут назад
Ну да, постепенно нас подводят к тому, что люди нафиг не станут нужны. Страшно становится от всех этих ии.
Ответить
Сергей Б
15 минут назад
Люди должны больше отдыхать, а не работать. Что в этом страшного?
Ответить
гость
57 минут назад
А мы с женой отказ от биометрии оформили в МФЦ. Нафиг это надо
Ответить
Даааа
сегодня, 11:38
Мне 4 сотрудника не могли сразу разобраться, как решить вопрос, а уж ии-то разберется
Ответить
Хм
15 минут назад
Скорее всего, именно ИИ разберётся ))
Ответить
