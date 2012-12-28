В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером

Аналог кассы самообслуживания из супермаркетов, но для госуслуг заработает в МФЦ до конца года.



Инновационную стойку с ИИ-помощником, и интегрированную с Единой биометрической системой установят в одном из МФЦ Липецкой области до конца года. Если опыт использования таких стоек окажется успешным, их установят во всех МФЦ области. Об этом стало известно на проходившем в Москве 12-15 ноября форуме «Цифровые решения».Сейчас биометрия в МФЦ применяется по схеме обслуживания в «окне»: посетитель подходит к специалисту, подтверждает личность с помощью терминала, после чего сотрудник уже вручную оформляет услугу. Новый сервис позволяет обходится без паспорта и оператора — через специальную стойку самообслуживания. Она подтвердит личность по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент поможет оформить необходимую услугу. Готовый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.Этот сервис станет частью платформы «Мигом», которая включает также заселение в гостиницы без паспорта, подтверждение возраста 18+ на кассах самообслуживания и вендингах, другие услуги.На первой стойке будет отработан весь процесс — от биометрической идентификации до выдачи результата. После чего будет принято решение о том, чтобы подключить стойки самообслуживания в МФЦ по всей области.Для того, чтобы использовать сервис, потребуется зарегистрировать биометрию — в уполномоченном банке или через выездную регистрацию. При этом биометрия добровольна, всегда можно выбрать, как именно оформлять услугу — у сотрудника МФЦ или на стойке самообслуживания.