сегодня, 11:26
В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером
Аналог кассы самообслуживания из супермаркетов, но для госуслуг заработает в МФЦ до конца года.
Сейчас биометрия в МФЦ применяется по схеме обслуживания в «окне»: посетитель подходит к специалисту, подтверждает личность с помощью терминала, после чего сотрудник уже вручную оформляет услугу. Новый сервис позволяет обходится без паспорта и оператора — через специальную стойку самообслуживания. Она подтвердит личность по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент поможет оформить необходимую услугу. Готовый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.
Этот сервис станет частью платформы «Мигом», которая включает также заселение в гостиницы без паспорта, подтверждение возраста 18+ на кассах самообслуживания и вендингах, другие услуги.
На первой стойке будет отработан весь процесс — от биометрической идентификации до выдачи результата. После чего будет принято решение о том, чтобы подключить стойки самообслуживания в МФЦ по всей области.
Для того, чтобы использовать сервис, потребуется зарегистрировать биометрию — в уполномоченном банке или через выездную регистрацию. При этом биометрия добровольна, всегда можно выбрать, как именно оформлять услугу — у сотрудника МФЦ или на стойке самообслуживания.
