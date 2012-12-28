Погода без изменений: в Липецкой области по-прежнему небольшие заморозки ночью и до +11 днем

Тепло не вернется в ближайшие дни.



В ближайшие двое суток на территории Липецкой области продолжит распространяться гребень антициклона с запада, атмосферное давление будет расти, однако небольшие осадки — мокрый снег и дождь — сохранятся. 2 мая существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 4-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер северный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура ночью — от 0 до -2, днем — от +7 до +9 градусов.День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 5 градусов мороза.