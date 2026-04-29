В Липецкой области выбирают лучших педагогов дополнительного образования

В Липецке проходит региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В этом году за звание лучших борются 39 работников сферы дополнительного образования области.Конкурс проходит по шести направлениям: художественному, техническому, естественнонаучному, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному и социально-гуманитарному.В первом туре участники конкурса представили жюри свои образовательные программы, визитные карточки, видеоролики на тему «Воспитательный потенциал моей дополнительной общеобразовательной программы», а также выступили в очном испытании «Педагогическая риторика» — за «круглым столом» они обсуждали вопросы дополнительного образования. По итогам первого этапа в финал вышли 18 педагогов, по три в каждой направленности.Самый напряжённый день наступил 29 апреля. В среду финалисты провели открытые занятия «Твой путь к самореализации и успеху». Площадками финала стали Центр образования «Приоритет» и структурное подразделение Спортивно-туристского центра, где конкурсанты показывали педагогические приёмы и современные методики работы с детьми. Затем финалистов ждал импровизационный командный конкурс, на котором эксперты оценивали их профессиональные компетенции, лидерские качества и умение работать в команде.Конкурсное задание учителя дополнительного образования из Липецкого экологического центра «Экосфера» Ольги Кириловой заключалось в проведении открытого занятия по экологии. Вместе с учениками четвертых классов она обсуждала взаимодействие человека с природой.— Мы поговорили о сроках разложения мусора и посмотрели короткий ролик о мальчике, который пытался закопать отходы. Вместе с ребятами мы выяснили, почему так поступать неправильно. Ведь закопанный мусор легко забыть, и он останется лежать в земле долгие годы. Мы объясняли детям, что для того, чтобы мусор получил вторую жизнь, его необходимо разделить по разным контейнерам. Ребята с энтузиазмом делились собственными историями о том, как они собирают мусор дома и участвуют в его сортировке. В нашем городе широко распространены акции по сбору макулатуры и пластиковых крышечек. Эти крышки отправляются на переработку, из них изготавливают полезные вещи, например, яркие брелоки или покрытия для детских игровых площадок. Даже мусорные контейнеры теперь часто делают из переработанных пластиковых бутылок. Таким образом, формируется замкнутый цикл переработки отходов. Наши ученики — ребята из четвертых классов — постепенно усваивают принципы экологичного мышления. Регулярные занятия помогают им изменить свое восприятие окружающего мира. Теперь они не только следуют правилам раздельного сбора мусора, но и напоминают взрослым о важности заботы о природе.Программа учителя дополнительного образования из средней школы №46 города Липецка Алины Лазуренко носит название «Школьный медиаклуб». Дети осваивают основы журналистики, фотографии, теле- и кинопроизводства, учатся профессионально обрабатывать видеоконтент.— Занятия проходят в интерактивной форме, позволяя ученикам применять знания на практике. Особое внимание уделяется участию в школьных мероприятиях и конкурсах, что позволяет ребятам развивать творческие способности и учиться взаимодействовать друг с другом. Наш проект «Школьный медиаклуб. Точка зрения» имеет собственную страницу в социальных сетях, где публикуются работы учеников о жизни школы, района и города. Родители и сверстники могут оставлять комментарии и делиться впечатлениями, создавая активную образовательную среду.По мнению Алины Лазуренко, современные дети находятся на стыке реального и виртуального миров. Именно поэтому важно научить их грамотно пользоваться информацией и быть активными участниками информационного пространства.Заур Дзантиев, победитель прошлогоднего конкурса, педагог дополнительного образования Центра «Приоритет» и член жюри областного этапа, рассказал о сложностях выбора победителей и преимуществах дополнительного образования:— Участники финала конкурса демонстрируют высочайший уровень профессионализма. Все претенденты на победу оказались одинаково сильными, что делает выбор победителя непростой задачей для жюри. Участие же в этом конкурсе как раз и стимулирует профессиональное самосовершенствование, способствует развитию творческого потенциала педагогов.Заур Дзантиев подчеркнул, что система дополнительного образования отличается большей гибкостью по сравнению со школьной программой. Преподаватели могут свободно экспериментировать с методами обучения и находить нестандартные пути реализации образовательных инициатив.Две ученицы школы №31 города Липецка, участвовавшие в открытых уроках конкурсантов, рассказали, как они проводят внешкольное время.Диана Пескова посещает детскую школу искусств №2, расположенную в культурном центре «Маяк». Девочка сочетает занятия народным и современным танцем с регулярными тренировками по плаванию.— Тренировки и занятия после школьных уроков и учебной нагрузки помогают восстанавливать моральные силы и развиваться физически, — говорит Диана.А Арина Коровкина занимается спортивными танцами в городском Доме культуры. Арина рассматривает танцы как полноценный вид спорта.— Я хожу в кружок спортивных танцев именно из-за того, что они позволяют поддерживать физическую форму и главное — укреплять здоровье.После тура 29 апреля в Министерстве образования Липецкой области обработают мнение и оценки членов жюри и определят победителей, которые будут представлять регион во всероссийском финале конкурса.