На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

30 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в центральной части Липецка — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 3 на площади Победы, №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, № 30 по улице Неделина.Воду подвезут к дому № 25 по проспекту Победы и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.30 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат переулок Новогодний, садоводчество «Цементник».