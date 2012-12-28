Девочка взяла на мать кредит и перевела более 377 тысяч рублей мошенникам: деньги банку разрешили не возвращать

Кредитный договор суд признал недействительным.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, под влиянием телефонных мошенников девочка без разрешения воспользовалась телефоном матери, оформила кредит и перевела деньги тремя операциями на незнакомые счета сразу после их зачисления. Также девочка отправила мошенникам средства со своей карты. Узнав о произошедшем, мать девочки обратилась в полицию и в банк.
Суды усмотрели в действиях банка признаки недобросовестного поведения. В течение нескольких минут после получения кредита вся сумма была переведена на разные счета, не принадлежащие получателю займа, и банк должен был расценить эти операции как подозрительные. Банк мог удостовериться в волеизъявлении клиента, но не сделал этого.
«При немедленном перечислении банком денег третьему лицу, их формальное зачисление на открытый в рамках кредитного договора счет с одновременным списанием на счет другого лица само по себе не означает, что денежные средства были предоставлены именно заемщику», — говорится в апелляционном определении областного суда.
