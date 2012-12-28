Большая ветка оборвала провод и упала на дорогу

Ветки обещали убрать в течение трех дней.

На улице Звездной между домами № 2/2 и 3/3 на пешеходную дорогу упала большая ветка. При падении она оборвала провода. Местные жители рассказали GOROD48, что не раз обращались в УК «Аист» с просьбой опилить опасное дерево.«Хорошо, что в момент падения никто не шел по этой дорожке», — добавили липчане.В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что бригада сотрудников предприятия «Липецкгорсвет» уже работает на месте и в ближайшее время восстановит оборванные провода, а управляющая организация уберет ветки до 14 ноября.