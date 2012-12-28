В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
сегодня, 12:44
Большая ветка оборвала провод и упала на дорогу
Ветки обещали убрать в течение трех дней.
«Хорошо, что в момент падения никто не шел по этой дорожке», — добавили липчане.
В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что бригада сотрудников предприятия «Липецкгорсвет» уже работает на месте и в ближайшее время восстановит оборванные провода, а управляющая организация уберет ветки до 14 ноября.
Комментарии (2)