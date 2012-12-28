Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
Экономика
187
33 минуты назад
1
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
«Типичные» зарплаты липчан — в диапазоне от 40 до 87 тысяч. Рейтинг российских регионов по уровню и распределению заработных плат опубликовало РИА Новости.
Долю работников с высокими и низкими зарплатами определяли на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах на крупных и средних предприятиях за год и распределении заработной платы. Учитывались сведения с сентября 2024 года по август 2025 года.
Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Там больше 200 тысяч рублей в месяц получают 36,5% жителей. В топ также вошли Москва (26%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (24,7%). В нижней части рейтинга оказались Ингушетия (0,5%), Чечня (0,6%) и Кабардино-Балкарская республика (0,6%).
0
0
0
0
2
Комментарии (1)