Происшествия
737
сегодня, 11:46
1
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
У неё обгорело более 60% тела и были обожжены дыхательные пути.
Напомним, вечером 5 ноября в селе Большой Самовец Грязинского района горел двухэтажный жилой дом. В пожаре пострадали 40-летний мужчина и 43-летняя женщина. Огонь уничтожил внутреннюю отделку на площади девять квадратных метров и сгораемые конструкции дома на площади 50 квадратных метров.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 43-летняя женщина умерла от ожогов более 60% тела и термоизоляционной травы — у ней были обожжены дыхательные пути. Её муж продолжает лечение в ожоговом центре.
0
8
0
0
0
Комментарии (1)