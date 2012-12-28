Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
В Грязинском районе горел двухэтажный дом, а в Ельце — гараж с «Фордом»
При пожаре в селе Большой Самовец пострадали два человека.
Сегодня в 01:52 в Ельце на улице Лесной, 19 горел гараж. Пламя уничтожило не только его, но находившийся внутри автомобиль «Форд Мондео».
Ночью 5 ноября в Липецке на 10-й линии СНТ «Трубник» горел одноэтажный садовый дом. Огнём уничтожены кровля дома, внутренняя отделка и личные вещи на площади 24 квадратных метра.
Ещё один дом горел в селе Казино Задонского района. Он уничтожен почти полностью.
Вчера утром в Липецке на улице Механизаторов у реки горел мусор на площади 10 квадратных метров.
А вечером 5 ноября пожарные выезжали на улицу Горького, 17 — на вызов связанный с подгоранием пищи.
