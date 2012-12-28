В Грязинском районе горел двухэтажный дом, а в Ельце — гараж с «Фордом»

При пожаре в селе Большой Самовец пострадали два человека.

Вечером 5 ноября в селе Большой Самовец Грязинского района горел двухэтажный жилой дом. В пожаре, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадали 40-летний мужчина и 43-летняя женщина. Огнём уничтожена внутренняя отделка на площади девять квадратных метров и сгораемые конструкции дома на площади 50 квадратных метров.Сегодня в 01:52 в Ельце на улице Лесной, 19 горел гараж. Пламя уничтожило не только его, но находившийся внутри автомобиль «Форд Мондео».Ночью 5 ноября в Липецке на 10-й линии СНТ «Трубник» горел одноэтажный садовый дом. Огнём уничтожены кровля дома, внутренняя отделка и личные вещи на площади 24 квадратных метра.Ещё один дом горел в селе Казино Задонского района. Он уничтожен почти полностью.Вчера утром в Липецке на улице Механизаторов у реки горел мусор на площади 10 квадратных метров.А вечером 5 ноября пожарные выезжали на улицу Горького, 17 — на вызов связанный с подгоранием пищи.